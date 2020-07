Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

A ‘Prensita’ la calle la abrazó, ‘escueleó’ y ‘presentó’ el peligro. Caminó por barrios imposibles, pero los pudo sortear con audacia, profesionalismo y amor por lo que había elegido como medio de vida. Valerie Vásquez de Velasco es una periodista que devoró los jirones que se te cruzan en la profesión. Sabe que en este mundo hoy se visita a un político o un marginal.

¿Por qué esa chapa?

Mitad prensa, mitad fresa.

¿Otro apelativo?

Colorada.

¿Bailarina?

No puedo evitar moverme cuando escucho una buena música.

¿De quién o quiénes?

Últimamente me ha sorprendido ‘Zaperoko’.

Antes de la cuarentena, ¿dónde has rumbeado?

En el Callao histórico.

¿Un tema?

‘Conciencia’ de Gilberto Santa Rosa.

¿Uno más?

‘Yo no sé mañana’ de Luis Enrique.

Con tu ritmo, ¿dejas bien a las miraflorinas?

Otro tendrá que decirlo.

¿Y te ‘achoras’?

Sale mi lado más Trome.

Mencionaste dos canciones, creo que eres romántica.

Sí lo soy, qué se puede hacer.

¿Llorona?

Tengo la lágrima fácil y la risa también.

Si un pretendiente busca impresionarte citando frases de autores...

No me molesta, tampoco logrará su objetivo.

¿Tiene que ser de barrio?

Te refieres a la calle.

Son la misma cosa.

Ya te percataste de que me falta a mí.

¿Un valsecito cuando el amor te decepcionó?

‘Cardo o Ceniza’ de Chabuca Granda.

¿Revisas el Facebook a tu pareja?

Ya no cometo esos errores.

¿Por qué?

El que busca encuentra y te dañas.

¿Te jugaron mal?

No sé ni me acuerdo, ja, ja.

¿Un infiel cambia?

Ojalá.

¿La mujer que se mete en una relación?

Debe ser una descontenta.

¿Por qué un hombre puede tener varias?

Le sobra el tiempo. Son los que no tienen proyectos personales.

¿Billetera mata galán?

No.

¿Frase clásica para terminar?

No eres tú, soy yo.

¿Una razón?

Lo que te gustaba, ya no más.

¿Te conquista un tipo divertido?

Sentido del humor, por favor.

¿Explicación?

La inteligencia se mide por la dimensión de su gracia.

¿‘Orejita’ Flores es tramposo?

La gente lo relaciona más con ternura.

¿De acuerdo con que Mayra Couto llame ‘munda’ al mundo?

Me suena a cualquier cosa. La Real Academia dirá si por ella cambia el término.

También aseguró que ser madre es convertirse en asistente de otro ser humano.

Creo que es el extremo.

¿Huariques para saciar el apetito?

Chilcanito en la esquina de Santa Beatriz, yuquitas en Palermo, el mejor cebiche en el mercadito del cruce de Faucett con Venezuela.

¿Una costumbre cuando se reportea de madrugada?

Caldo de gallina.

¿Cebiche de pota de carretilla?

Ya no lo haría porque me he vuelto mayor.

¿Te sientes tía?

Ya tengo 43. Me siento mejor que antes.

¿Te da miedo envejecer?

Espero hacerlo con dignidad.

¿Aprendiste a cocinar?

En el distanciamiento social hice mis pininos y un pastel de acelga.

¿Y los quehaceres diarios?

Vivimos tres mujeres: mi hija, una venezolana que me ayuda y yo.

¿Matriarcado?

Totalmente.

¿Hace falta un varón?

Cuando no puedo abrir una botella, toco la puerta al vecino.

¿Si se malogra el caño?

Llamo al gasfitero.

¿Otras soluciones?

Sabemos cambiar los focos.

¿Trapera?

Mi fuerte no es la moda.

Te imaginaba llena de vestidos...

En la maletera del carro tengo zapatos, vestidos, medias. Mi auto es un clóset.

¿Te viste?

Banana Republic Perú y me ayuda mucho.

¿También tienes canje en calzado?

Cuatro pares.

¿Si encuentras a tu ‘pinky’ engañando a su chico?

La invitaría a tomar un café para que me cuente de su ‘emocionante’ vida.

¿Estarías con el ex de tu ‘pata’?

No.

¿Vas a publicar un libro?

Hemos escrito entre 4 periodistas el libro ‘Señora K’. Estamos Adriana Lira, Beatriz Llanos desde España, Mabel Huertas y yo.

¿Cuál es tu investigación?

Me dedico a sus años en Palacio. Sale publicado en la FIL Virtual en setiembre.

¿Tres hechos singulares cubriendo la información?

La muerte de Sandro Baylón.

¿El ‘Año Nuevo’ en plena ‘chamba’?

Estaba descansando en una playa del sur, pero me avisaron que debía seguir la desgracia y accidente.

¿Otro caso policial?

Entramos a Los Barracones. Pagamos 50 soles a un muchacho, que por ese dinero actuaba como dueño de la zona y les decía a todos que nadie nos iba a tocar.

¿El último?

Cuando fuimos a entrevistar a Carlos Sulca, lugarteniente de Gerald Oropeza.

¿Estaba en la clandestinidad?

Obviamente, en un hotel de San Juan de Lurigancho.

¿Cómo los trasladaron?

Nos vendaron en una parte del trayecto, nos estacionamos con el auto en la playa de un centro comercial y de allí a la nota.

¿Tu dirección en Instagram?

@rollerpress.

Gracias enormes porque respondiste sin poner condiciones.

A ustedes por la conversación y un gran abrazo a los lectores del diario.