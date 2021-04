El barbero Valery Burga, esposo de Evelyn Vela, comentó que está como ‘loco’ contando los días para reencontrarse con la ‘Reina del sur’ con quien se casó por civil el pasado 17 de marzo en el Parque de la Amistad de Surco.

¿Cómo te va Valery, seguro que estás contando los días para ver a Evelyn?

Gracias a Dios, bien, pero sí estoy como ‘loco’ por ver a mi esposa, la extraño muchísimo.

Claro, recién van a cumplir un mes de casados este 17 de abril, ¿estarás aquí para celebrarlo?

Creo que sí, es lo más probable, porque como sabes tengo que dejar todo en orden aquí (en Miami) cada vez que viajo.

Cuando vengas, ¿Evelyn se irá contigo a vivir a Miami?

No, te explico cuando dos personas se casan y una vive aquí (en Estados Unidos) , la otra persona tiene que pasar por un proceso, son varios pasos , se le llaman ‘antorchas’. La primera antorcha que es meter la petición, la segunda que son las huellas , la tercera que son exámenes médicos y otras más, es un proceso que se demora de siete meses a un año y hay que esperar ese tiempo. Nadie puede casarse con alguien que vive aquí y ya montarse en un avión , eso no es así hay leyes que respetar.

Bueno, lo importante es que ustedes se aman y están felices como esposos

Así es, toca nada más que venga por temporadas.

Evelyn Vela contrajo matrimonio con barbero Valery Burga

Su amor es muy bonito...

Eso no lo va a cambiar nadie. Sabes es duro lo que nos está pasando (por estar alejados) , no te imaginas que fuerte es dejarla, cada vez que regreso dejo el corazón en ese aeropuerto, me duele mucho tener que dejarla solita e indefensa, pero alguien me dijo que nada que sea bueno llega fácil y es verdad, Dios le da las batallas más duras a sus ‘guerreros’ más fuertes, no a los flojos.

¿Y ya te vacunaste?

Todavía, estoy esperando que me den la cita, pero en cuanto pueda me vacuno.

BODA CIVIL

Evelyn Vela no pudo ocultar las lágrimas y su nerviosismo tras darle el sí a su hora esposo Valery Burga y en declaraciones a ‘Amor y Fuego’ sostuvo que durante la semana pasaron muchos momentos difíciles, pero está feliz de su unión con el barbero y se irá a vivir con él a Estados Unidos. No ha descartado tener hijos, pero por ahora solo quieren disfrutar de su tiempo en pareja y viajar mucho.

“Como dicen en las buenas y las malas, eres el amor de mi vida y te quiero hasta viejitos”, mencionó Evelyn Vela antes de darle el sí a Valery Burga. “Mientras Dios me de licencia para estar a tu lado te voy a hacer la mujer más feliz del mundo”, le comunicó el Barbero a su ahora esposa cuando se dieron el ‘sí, acepto’.