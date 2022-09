FUERTE. Valery Burga y Evelyn Vela se casaron en marzo del 2021; sin embargo, el matrimonio no llegó a los dos años y según el mismo barbero, él quiso separarse a los meses; sin embargo, debido al delicado estado de salud de la bailarina tuvo que postergarlo.

“Cuando hay decepciones, cuando hay cosas que tú ves que no va bien, se acaba. Eso que dicen que “el amor no se acaba de un día para otro” es mentira, yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena, que ya no me satisface” , expresó en Amor y Fuego.

Además, aseguró que a su nueva pareja Celia Rodríguez la conoció hace poco tiempo y que por Evelyn Vela no siente nada.

“Me casé muy rápido, no me di cuenta el chance de conocer bien a la persona, con quien me estaba casando y pensé que las personas cambian y no cambian, yo dejé de quererla, deje de sentir cualquier cosa que tenga que ver con un sentimiento lindo, me di cuenta que esa no era la relación que quería en mi vida”, manifestó.

Valery revela que se quiso separar de Evelyn Vela a los meses de casarse

Valery Burga critica a Evelyn Vela por dar entrevistas

En otro momento, el barbero lanzó fuertes criticas a su aún esposa por dar entrevistas cuando ellos ya estaban separados.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora parece que está acostumbrado a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad porque se presenta en esos programas donde se han burlado, la han pisoteado, han trapeado el piso con ella y se sienta ahí como si nada sin pena en la cara, sin un poco de autoestima, me da tremenda pena todo lo que está pasando”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘Activador’ de Melissa Paredes aparece con el rostro ‘irreconocible’ en redes: ¿Se hizo retoquito?

Organizadora de boda de Ethel renunció por falta de presupuesto: “Sería antiético que usen mi producción”

Ethel Pozo emite comunicado previo a su matrimonio: guardará silencio por respeto a sus invitados