Valery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una denuncia pública que involucraría al integrante de la selección peruana de fútbol, a quien acusa de no haber permitido que saque a su hija del país.

A través de una transmisión en vivo, la modelo aseguró que había planificado mudarse a Estados Unidos junto a su hija para continuar sus estudios gracias a una beca que logró obtener, sin embargo, no pudo salir del Perú debido a que el futbolista le revocó el permiso absoluto que tiene sobre su hija.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (mi hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú me di con la sorpresa de que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, contó la amiga de Ale Venturo.

Lamenta accionar de Sergio Peña:

La expareja de Sergio Peña contó que tuvo que realizar una serie de trámites para poder realizar su maestría de forma virtual, sin embargo, se mostró disconforme con el accionar del padre de su hija.

“Lamentablemente me tocó pasar esto, nunca me lo imaginé, me sentí mal porque me estaban cortando las alas habiéndome ganado una beca yo con mi esfuerzo. Estaba triste un tiempo y hablé con la universidad para avanzarlo virtualmente. Detesto que me corten las alas, pero estoy feliz por una parte”, agregó.

“Yo estuve viajando 4 años por todo Europa por mi familia y es lamentable que, justo cuando consigo una beca, se me corten las alas, pero con todo nomás, para adelante”, finalizó.

