La modelo peruana Valery Revello salió nuevamente a hablar y esta vez no tuvo reparos en contar detalles íntimos de su vida. La aún esposa del integrante de la selección peruana, Sergio Peña, abrió la caja de preguntas de su cuenta oficial en Instagram y fue ahí donde conversó con sus seguidores.

“¿Ya tocaba no?”, colocó en su primera historia, abriendo las preguntas para todos sus fanáticos. La guapa Valery Revello vio una pregunta que no quiso pasar por alto.

“Si te volvieras a enamorar, ¿qué error no volverías a cometer?”, le preguntaron. Valery Revello respondió que no volvería perdonar infidelidades, dejando abierta la posibilidad de que su relación con Sergio Peña habría traído más de un disgusto por infidelidades de parte del jugador de Ricardo Gareca.

En otra de las preguntas, la madre de la hija de Sergio Peña aclaró que se encuentra soltera, pese a que en su último ampay se le vio besándose con el modelo Diego Rodríguez.

No solo eso, Valery Revello también señaló que no está buscando una pareja pero que, cuando eso suceda, la persona que elija le debe dar paz.

“¿Qué buscas en un hombre para que sea tu pareja?”, le consultaron. “Primero que no busco, pero algo importante: que me dé paz, si me da eso me lo está dando todo”, respondió.

Pese a las infidelidades y la de la depresión que atravesó, cuando le consultaron si pudiera retroceder el tiempo y cambiar algo de su vida, Valery Revello reflexionó y señaló que no cambiaría nada, pues “todo en la vida nos enseña algo”.