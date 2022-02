Valery Revello se encuentra en el medio de la escena mediática tras protagonizar un ampay con un tablista. La aún esposa de Sergio Peña aclaró días después que se encuentra separada del jugador, pero ello no impidió a que en redes sociales usuarios le recordasen otros momentos en los que la modelos estuvo en el centro de la polémica.

Es en ese contexto que diferentes personas aprovecharon para recordar el impase que sostuvo Valery Revello con “Las chicas Tulum” en julio del año pasado, luego de que lanzara un comentario despectivo contra ellas.

Revello sostenía una transmisión en vivo con dos amigas cercanas, cuando aseguró que era feo que las comparen con el recordado grupo de modelos, conformado por Paula Manzanal, Jamila Bahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

“¿Las bandidas, así como las chicas Tulum? Te has equivocado de chat, este no es... Te has equivocado de en vivo (...) Solange es la nueva embajadora Tulum, pu** qué feo que te digan así. No la hago”, aseguró por un momento.

Valery Revello rompe su silencio y niega infidelidad a Sergio Peña

Tras ello, reclamó a los usuarios que la comparaban con las chicas de ese grupo, ya que exhortó a que “no las mezclen”.

“Cállate, no digas eso. ¿Cómo nos van a mezclar con las chicas Tulum? No me estén preguntando por mi relación, o sea puede ser de mí, pero que no incluya a otra persona”, sentenció.

LA DEFENSA DE VALERY REVELLO TRAS AMPAY

Valery Revello envió un comunicado este martes directo a sus críticos y reveló que ama aún a Sergio Peña y que, además, hizo todo para salvar su matrimonio, aunque no tuvo éxito en su intento.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR