Valery Revello, expareja sentimental del futbolista Sergio Peña, realizó una publicación de Instagram, donde le contó a sus seguidores que pasó la Navidad solo con su pequeña hija y que no pudo compartir con sus demás familiares.

“Agradecida por el mejor regalo de tenerte a mi lado todos los días de mi vida. El año pasado te prometí que la mesa iba a estar llena y que te daría una mejor Navidad, esta vez la mesa nuevamente está vacía pero haré que sea inolvidable. Tú y yo juntas desde el día 1, y eso es lo que importa . Hoy, mañana y siempre. ¡Feliz Navidad a mi familia que tanto amo y extraño!”, fue el mensaje de Revello.

Valery Revello pasó la Navidad sola. (Foto: @valeryrevello).

El mensaje público de Valery causó distintas reacciones y una cibernauta recurrió a la sección comentarios de la red social para calificar de rencorosa a la influencer.

“Lindas, pero tu descripción dice mucho. Deja que el tiempo ponga a todo en su lugar. En estas fechas da amor y paz, dejamos el rencor”, expresó la cibernauta.

“Nadie dice que calle, pero recalcar a cada momento ese tema deja mucho que decir” , añadió la misma usuaria.

Ante el crudo comentario de su seguidora, Valery Revello decidió responder para defenderse: “¿@marieltucto qué tema? ¿El no poder pasar Navidad con mi familia dos años consecutivos? ¡Me duele, me hiere, me molesta, me entristece! ¿Está mal? ”.

Valery Revello le responde a 'hater' en Instagram. (Foto: @valeryrevello).

¿Quién es el nuevo novio de Valery Revello?

La influencer Valery Revello tiene una relación sentimental con el modelo Diego Rodríguez. Ambos derrochan amor en redes sociales, pese a que tienen poco tiempo juntos.

Además, la modelo tiene una marca de ropa y recurre a sus redes para promocionarla.

