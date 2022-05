¡UY! Valery Revello fue consultada Sergio Peña y la revocación del permiso para viajar con la hija de ambos. La modelo calificó a su expareja como “egoísta”, ya que debido a que no puede salir el Perú perdería una beca que obtuvo para estudiar en Estados Unidos.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (mi hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú me di con la sorpresa de que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, contó hace algunos días.

Tras ello, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ recogieron las declaraciones de la amiga de Ale Venturo, quien dejó en evidencia su disconformidad por lo que hizo Sergio Peña.

“(¿Tú crees que está siendo egoísta contigo?) O sea sí ¿no? Creo que es un poco egoísta, pero ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada” , manifestó.

Sobre los rumores que le habría pedido 10 mil dólares a Sergio Peña para la manutención de su hija, la modelo evitó responder y solo dijo: “Te pasas”.

¿Qué opina Valery Revello sobre la relación de Tepha Loza y Sergio Peña?

La modelo también fue cuestionada sobre qué piensa de Sergio Peña y su nueva relación con Tepha Loza. “No puedo opinar de nada de eso. (¿Tienes rencores con él con Tepha Loza?) No, con nadie”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO

Valery Revello revela que le revocaron el permiso de viajes de su hija.

TE PUEDE INTERESAR

Patricia Portocarrero revela que le dio parálisis facial cuando grababa ‘Los Vílchez’: “Fue estrés”

Salvador del Solar y Ana María Orozco, ‘Betty, la fea’, causan furor por íntimo encuentro en Lima

Juliana ‘chanca’ a Mario Hart por decirle ‘bebita fiu fiu’: “Ve a armar vasitos, ¿qué te has creído?”