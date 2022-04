Valery Revello, la modelo y aún esposa del futbolista de la selección peruana Sergio Peña, se encuentra en el ojo de la tormenta nuevamente luego de que el programa “Amor y fuego” de Rodrigo González y Gigi Mitre, presentara un nuevo ampay suyo.

En esta ocasión, las imágenes muestran a Valery Revello junto al modelo Diego Rodríguez, exnovio de Lorena Celis, la joven influencer que ha sido vinculada sentimentalmente, en las últimas semanas, a Sergio Peña.

En el video, Valery Revello aparece besando apasionadamente a Diego Rodríguez en una discoteca y luego se van a un departamento donde pasan la noche.

Diego Rodríguez se comunicó EN VIVO con Amor y Fuego y aseguró que conoció a Valery Revello hace unas semanas en una reunión de amigos en común.

VALERY NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Hace tan solo unos días, Valery Revello abrió la cajita de preguntas de su cuenta oficial en Instagram y uno de sus seguidores le preguntó si estaba soltera y ella respondió con un rotundo “sí”, por lo que aún no es confirmado si finalmente tiene una relación o no con Diego.

Además, Valery se mostró en contra de la infidelidad, asegurando que no perdonaría una infidelidad. Cuando le preguntaron sobre si tenía un nuevo amor, Valery Revello respondió con otra pregunta, más no aclaró su panorama sentimental al decir: “¿ya me quieren ennoviar?”.

Y para poner la ‘cereza al pastel’, Valery Revello respondió esta pregunta: “¿cómo te sientes últimamente?”. Ella no dudó ni un segundo en decir: “feliz” y colocando un emoji enamorado a su respuesta.

De esta manera, Valery Revello le dio la vuelta a la página a su matrimonio con Sergio Peña, el cual se terminó luego del primer ampay que le hicieran a la modelo con un joven tablista con quién pasó la noche en un hotel al sur de Lima.