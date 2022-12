¡FUERTE! Valery Revello y Diego Rodríguez protagonizaron un video en TikTok realizando una pecular dinámica en la que ambos debía revelar qué cosas le molestaban del contrario; no obstante, una de las confesiones que más sorprendieron a los usuarios fue el de la modelo.

La ex de Sergio Peña afirmó que no le gusta que su pareja se muestre sin polo en sus redes, pero él no se quedó callado y respondió esas cosas no lo incomodan.

“A mí me molesta que salgas desnudo en todas tus redes, siempre sin polo, no me gusta”, dijo Revello. “A mí me molestaría que salgas desnuda a la calle siempre, así, una bomba (...) pero realmente no me molesta porque así eres, así te conocí y me encanta que seas una bomba”, respondió.

Valery Revello y su contundente reclamo a Diego Rodríguez

Valery Revello: Diego no me habla cuando peleamos

En otro momento, la modelo contó que cuando pelean una de las cosas que más le molestan es que el chico reality no le dirija la palabra.

“A mí no me gusta que seas orgulloso, que cuando nos peleamos no me hablas mucho rato y de verdad lo odio (...) siempre soy yo la que te tiene que hablar para arreglar”, reclamó la expareja de Sergio Peña. “No, he mejorado”, aseguró.

