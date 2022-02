QUÉ FUERTEEE. Más información al torno al ampay de Valery Revello, esposa de Sergio Peña, con el tablista Sebastián Alonso Bernos Parodi sigue saliendo a la luz. Esta vez el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González deslizó que el surfista sería casado.

“Resulta que el tablista con el que se amaneció en este hostal, sería casado”, dijo el popular Peluchín, generando la reacción de Gigi Mitre. “¿Casado que está actualmente con su mujer o que está separado? Eso es importante, ese es un gran detalle, si están separados es un hombre libre”, dijo la conductora.

En ese momento, la producción de Amor y Fuego reveló que tenían un pantallazo de Instagram, protagonizado por Valery Revello, Sebastián Bernos y su esposa, una mujer ajena a la farándula de Chollywood.

En la imagen se puede ver el post de julio de 2019, con el surfista posando al lado de su esposa. La publicación recibió el ‘Me Gusta’ de la todavía esposa de Sergio Peña.

Amor y Fuego lanzó tremenda información sobre el último escándalo que remece la farándula y el deporte peruano: la separación entre Sergio Peña y su esposa Valery Revello.

VALERY ROMPE SU SILENCIO Y NIEGA INFIDELIDAD

Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, se pronunció luego del ampay de Amor y Fuego, donde se le ve ingresando a un hotel con un polémico tablista, acusado de abusar de una joven en 2015.

Según ella, toda su familia y muchos de sus amigos sabían que su matrimonio no estaba pasando por un buen momento hace varios meses. En ese sentido aseguró que no tiene por qué ventilar su vida privada porque no es una persona pública y respeta a su hija. “Preferí evitar demostrar la relación porque sabía que nos harían daño y me daba mucho miedo el qué dirán”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, indicó que se esforzó mucho por salvar su relación y negó una infidelidad al futbolista. “Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da verguenza decirlo, así no estemos juntos. Me importa cinco pepinos lo que la gente piense y diga, ustedes no saben todo lo que hice por salvar mi matrimonio, he sido siempre fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%”, indicó.

Por otro lado, aseguró que en algún momento saldrá a aclarar las imágenes difundidas por Amor y Fuego. “Ha sido un año terrible para nosotros. La historia atrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, lo haré en algún momento”, acotó Valery Revello.

Valery Revello aseguró que siempre ha usado su aro de matrimonio y que nunca se lo quitó, ni tampoco piensa hacerlo. “No tengo ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda, no me voy a esconder”, aseguró en Instagram.

Por otro lado, aseguró que el viernes, día del ampay, fue cumpleaños de su mejor amiga y decidió salir por primera vez en mucho tiempo a divertirse. “Jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando etrever es cierto. Todos mis amigos y entorno saben cómo soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie, solo a mi hija”, indicó.

Finalmente, Valery Revello indicó que viajará a Miami en dos semanas, pero no está huyendo del escándalo. “Mi pasaje a Miami está planeado hace dos semanas y comprado hace una semana. Nadie está huyendo y acá no hay ningún pacto para que uno quede bien y el otro también, es la verdad y punto”, concluyó.

