Anelhí prefirió hacer 'cherry' antes que hablar de sus hijas en TV, panel de Válgame la criticó y ella perdió el control

No se controló. Anelhí Arias protagonizó un escándalo en el programa 'Válgame' por querer hacerle publicidad a una fiesta por Halloween. La rubia estuvo enlazada al mismo tiempo que su ex Dayron Martín.

El cubano había aceptado la invitación del programa 'Válgame' para explicar por qué razón no permitía que Anelhí Arias veía a sus hijas y aclaró que eran las niñas quienes no estaban interesadas en tener una comunicación con ella.

Luego de terminar con su declaración, Janet Barboza le preguntó si aceptaría realizar un enlace en vivo con Anelhí Arias. Tranquilamente, el cubano se negó y declaró que solo hablaría con ella en privado, pero no tenía problema en que el resto del panel entablara comunicación con ella.

Fue en ese momento en que la exporrista decidió hacer el popular 'cherry' a una fiesta de Halloween, causando incomodidad entre los panelistas de 'Válgame' a quienes les pareció desatinado priorizar su mención a intentar solucionar un tema que involucra a sus hijas.

"Déjame porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Yo voy a contestar todo lo que tengo que contestar, pero como tengo toda la bronca encima... Por favor, déjenme terminar ¡Estoy hablando de mis hijas, pero estoy trabajando porque tengo que hacerlo por ellas! Yo no sé en qué va a acabar esto, me puedo levantar de acá y me voy porque ese señor está hablando estupideces", gritó Anelhí Arias cuando los panelistas la interrumpían.

Karla Tarazona le pidió que se tranquilice para que todo trascurra tranquilamente y le pidió respeto porque levantaba la voz. La rubia, lejos de calmarse se mostró más enojada con la situación.

"¡Déjame terminar!¡Tengo que trabajar! Yo vivo de mi trabajo, a mí nadie me mantiene. ¡Déjenme hablar de mi trabajo! El señor puede, déjenme a mí también. No me puedo relajar porque el señor está diciendo demasiadas estupideces. Tanto escándalo hacen", explotó Anelhí Arias

Finalmente, los conductores accedieron a que realice su mención.