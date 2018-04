¿'Válgame Dios' copia secuencia de programas extranjeros? [FOTOS y VIDEOS]

Peluchín y Gigi Mitre debutaron en ‘Válgame Dios’ en Latina tras dejar atrás ‘Amor, amor, amor’. Sin embargo, la primera secuencia del programa no estuvo exenta de críticas.



Sucede que ‘Válgame Dios’ emitió una secuencia experimental para saber cómo reaccionan las personas cuando se trata mal a un venezolano en nuestro país.



Fuera de que varias personas apoyaron al venezolano cuando fue insultado por un comensal-ambos era actores-a muchos seguidores de Peluchín y Gigi Mitre no les agradó la secuencia, calificándolo como un “arroz con mango”, mientras que otros indicaron que parecía la continuación de ‘Tengo Algo Que Decirte’, programa conducido por Lady Guillén.



La secuencia de 'Válgame Dios' criticada tras ser comparada con programas extranjeros.

Otros seguidores de Peluchín y Gigi Mitre sostuvieron que la secuencia era copia de programas extranjeros, por lo que no les resultó muy original.



Uno de estos programas es ‘What Would You Do?’ de Estados Unidos. En este, una cámara escondida refleja varias situaciones como la que hicieron con el experimento con el venezolano en 'Válgame Dios'.



En ‘What Would You Do?’ hay varias situaciones: un hispano maltratado en una tienda por su raza o un joven de ascendencia india es presentado como novio a padres xenófobos. Por supuesto, todos son actores y las cámaras escondidas enfocan las reacciones de las personas. ¿Les suena conocido?



‘Válgame Dios’ de Peluchín y Gigi Mitre se estrenó este lunes 9 de abril a las 4:30 p.m. el nuevo programa, solo el tiempo (y el rating) dirán si van por buen camino.



Mira una escena de 'What Would You Do?' y compáralo con 'Válgame Dios', de Peluchín y Gigi Mitre.

