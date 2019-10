¡Qué fuerte! Fabio Agostini y Janet Barboza pierden los papeles en vivo y todo se sale de control | VIDEO

La polémica presente. El programa Válgame se estrenó este lunes 14 por Latina en reemplazo de Válgame Dios. El nuevo espacio de espectáculos tuvo como invitado a Fabio Agostini tras su paso por El Valor de la Verdad y las cosas se salieron de control.

Janet Barboza, una de las conductoras del programa se mostró muy molesta por las declaraciones de Fabio Agostini en el sillón rojo, tras 'calificar' a algunas de las mujeres con las que estuvo.

Tras repetir el clip del programa de El Valor de la Verdad, la 'rulitos' se mandó con un discurso que sorprendió hasta a sus compañeros en la conducción de Válgame. Janet Barboza tildó de 'canalla' al exchico reality y lamentó que hablara de mujeres que ahora son madres de familia.

Fabio Agostini en El Valor de la Verdad

"Y bueno. Ahí estaba Fabio Agostini haciendo gala de lo que yo creo mejor sabe hacer: pavonearse, ponerle puntaje a las mujeres. Creo que has sido completamente canalla. Has hablado de mujeres que ahora son madres, que tienen hijos, que son esposas y sin ningún tipo de pudor te sentaste y totalmente bacancito las calificaste. Canalla total", declaró.

Ante estas palabras, el español se mostró sorprendido y le pidió a Janet Barboza respetarlo pues él en ningún momento había faltado el respeto a nadie. Sin embargo, el español se picó y le devolvió el 'canalla' a la conductora.

Molesta por sus palabras, Janet Barboza le exigió hablarle bien por su condición de mujer. Entonces, Fabio Agostini le recordó que tanto hombres como mujeres merecen ese respeto y que por ser mujer no podía insultarlo.

Fabio Agostini: ¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí?



Janet Barboza: No, pero lo que tú has hecho...



Fabio Agostini: (interrumpe) ¿Yo te respondo con la misma moneda y me equivoco yo?



Janet Barboza: Es que lo que tú has hecho con las mujeres es faltarles el respeto...



Fabio Agostini: Estás equivocada.

Tanto Karla Tarazona como Kathy Sheen intentaron poner paños húmedos a la situación para continuar con la confrontación en pleno programa en vivo. El español le explicó a la ex de Christian Domínguez que la forma en la que Janet Barboza se refirió sobre él no fue con respeto y que por eso él tenía todo el derecho de defenderse.

"Si ustedes invitan a alguien y le dicen: 'nos vamos a reír y vamos a pasarla bien', se le trata bien. No como la señora que me ha dicho canalla cinco veces. Tiene su opinión, pero la opinión se dice con respeto como tú (Karla Tarazona) lo estás diciendo. Entonces ¿quién ha faltado el respeto? El público está viendo y no es tonto", finalizó.

Janet Barboza hizo oídos sordos a su compañero el Zorro Zupe, quien también pidió respeto para su invitado, y continuó repitiendo que ella tenía todo el derecho de llamar 'canalla' a Fabio Agostini.