Janet Barboza tras enfrentamiento con Fabio Agostini: "Vienen acá al Perú y creen que esto es su chacra"

Luego de protagonizar un intenso cruce de palabras con el español Fabio Agostini, y de calificarlo de ‘canalla’ en el estreno del renovado ‘Válgame’, la conductora Janet Barboza reiteró sus críticas en contra del ‘Galáctico’ por revelar que intercambiaban parejas con su hermano Bruno.

“Muy malcriado, se ve que es un hombre que no sabe controlarse, pero qué puede esperarse de alguien que sale en televisión a jactarse de sus destrezas amorosas, poniéndole notas a las mujeres con las que ha salido. Canalla total, yo me reafirmo y se lo he dicho en su cara. Siento que son ídolos de barro y siento que la mujer ha perdido bastante amor propio”, lamentó Janet Barboza.

“Yo creo que él se muestra como es, una persona a la que no le importa nada, con cero respeto hacia la mujer. Esto mismo que ha hecho aquí no lo hace en España, por más ‘open mind’ (mente abierta) que sea la gente allá, pero vienen acá al Perú y creen que esto es su chacra. A los extranjeros les permitimos todo y es algo que nunca he comprendido”, añadió la 'rulitos'.

“Muchas de las involucradas deben tener un poquito más de amor propio y dignidad. Es muy lamentable que algunas mujeres quieran estar en la ‘agenda agostiniana’, de verdad que me parece lamentable”, concluyó Janet Barboza.

(F. López)