Las declaraciones de Zorro Zupe sobre la madre de la menor asesinada le pasan factura al panelista. Latina decididió prescindir de los servicios del panelista de espectáculos tras los comentarios indignates que profirió Mirella Huamán. En un comunicado emitido durante el mismo programa se informó de esta decisión.

Las críticas pudieron más. Latina Televisión decidió pedirle al Zorro Zupe que diera un paso al costado tras las declaraciones que hizo en contra de la madre de menor asesinada. “¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!” fue lo que le dijo el expanelista de ‘Válgame’ a Mirella Huamán, madre de Camilita.

“Latina rechaza todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella contra cualquier persona y en especial contra la mujer. Nunca estaremos de acuerdo con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano. Los sucesos ocurridos, el martes 3 de marzo de 2020 en el programa Válgame durante una entrevista en vivo, no definen el sentir ni los valores de la familia Latina. En consecuencia, Latina Televisión ha tomado la decisión de retirar al señor Ricardo Zuñiga Peña de la conducción del programa Válgame que se emite por nuestra señal. Reafirmamos nuestro compromiso de entregar contenidos que no vulneren la sensibilidad y estén alineados con los principios de nuestro código de ética y pacto de autoregulación, por lo que ofrecemos disculpas ante los hechos ocurridos” se lee en el comunicado que emitió Latina en el mencionado programa de televisión.

Al respecto, los conductores y excompañeros del Zorro Zupe evitaron dar una declaración al respecto y dijeron que el comunicado era suficiente para pronunciarse sobre el tema. No obstante, los usuarios de redes sociales piden que el programa sea retirado porque consideran que los temas que tocan atentan contra la dignidad de la mujer.

Como se recuerda, las periodistas de la mencionada casa televisiva Lorena Álvarez y Monica Delta rechazaron los dichos del Zorro Zupe y le exigieron disculpas. De igual manera, Ricardo Morán se sumo a las críticas y pidió que se tomen las medidas del caso. Uno de las más indignadas con el tema fue la figura política, Susel Paredes, quien escribió un fulminante tuit contra el canal. “¿A qué hora despiden al Zorro ? @Latina_Noticias @Latina_pe Espero que no reciban el día de la mujer con ese tipo allí”, escribió en su cuenta de Twitter.





Zorro Zupe es despedido

CRITICAS AL CANAL Y AL ZORRO ZUPE

Usuarios de redes sociales y figuras mediáticas expresaron su rechazo contra Latina, canal que transmite el programa ‘Válgame’ donde el Zorro Zupe insultó a la madre de Camilita, la niña asesinada y ultrajada por adolescente de 15 años. Al respecto, Mauricio Fernandini indica que las declaraciones del Zorro Zupe son un sintoma de que Latina tocó fondo. “Latina venía de darle tribuna a Nicola Porcella @NicolaPorcella. El maltrató a Angie Arizaga @arizaga_a. También humilló a Karina Rivera . Lo de ayer protagonizado por otro conductor pone en evidencia que Latina está en su peor momento. Tocaron fondo”, escribió en su cuenta de Twitter. Rosa María Palacios también criticó al canal por darle espacio al Zorro Zupe. “Está muy bien reconocer el daño. Pero hay un problema de fondo. Latina tiene una división de prensa, donde hay límites como los expuestos y una división de entretenimiento, donde vale todo, que también hace prensa o pretende hacerla. Ya vemos el resultado para la etica pública”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

La periodista María Alejandra Campos también se refirió al canal e indicó que no entiende cómo no han emitido un comunicado hasta el momento. “¿Cómo así @DeltaMdelta ya pidió disculpas hace 10 horas y @Latina_pe todavía no saca un comunicado corporativo disculpándose y explicando las acciones que van a tomar contra los implicados? Me lo perdí? Alguien lo tiene?”, precisó en la mencionada red social. Además, usuarios en redes sociales recuerdan la campaña de Latina donde afirmaron “que se hacen cargo de la lucha a favor de la igualdad de las mujeres”. ““En Latina nos hacemos cargo”... Nos hacemos cargo de darle programa a agresores de mujeres como el ‘Zorro Zupe’ y Nicola Porcella, sin pasar por alto al programa de Beto Ortiz, que los invita recurrentemente para lavarles la cara”, se lee en la cuenta de Twitter del usuario Gjoshd.

“El problema no es que el tipejo pida o no disculpas, el problema es más bien que @Latina_pe y sus productores crean que es buena idea exponer a ese escarnio a una madre que acaba de perder a una hija”, “El ataque hacia Mirella fue coordinado, musicalizado y transmitido en tv nacional. No es el Zorro Zupe solamente, es la producción del programa completo. Nunca le cortaron el micrófono, nunca lo detuvieron. Latina apaña y promueve ese tipo de contenido misógino”, “Un sujeto usa la señal radiofónica de todos los peruanos para humillar y culpar a la madre de una niña cruelmente asesinada y el canal @Latina_pese limita a pedirle se disculpe. Estamos hartas de la impunidad con q atacan a las mujeres, urge una #LeydeMedios q regule y sancione”, son los comentarios que se leen en contra del canal en redes sociales.

Zorro es despedido

