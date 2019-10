Mónica Cabrejos tras ser anunciada como conductora de 'Válgame': "Dios me hizo rica, pero no millonaria"

Mónica Cabrejos anunció que conducirá, junto a Karla Tarazona, Janet Barboza, ‘Zorro Zupe’, Kathy Sheen y Kurt Villavicencio, el nuevo programa de Latina, ‘Válgame’, que arranca este lunes 14.

“No puedo decir nada (del programa). Pero ya hay una publicidad (donde se anuncia a los conductores)”, sostuvo.



¿Y qué pasará con tu programa en radio Capital y ‘Al sexto día’?

Todo sigue igual, al menos este año.

¿El horario de ‘Válgame’ no se te cruza con la radio?

Dios me hizo rica, pero no millonaria, así que hay que trabajar. También sigo con mi show ‘Soltera y sin apuro’ en Barranco.

(D. Bautista)