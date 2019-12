Desde el estreno del programa Válgame, Mónica Cabrejos y Janet Barboza han protagonizado acaloradas discusiones por tener puntos de vista completamente diferentes durante la conducción.

Por eso, muchos creen que las dos no se hablan y hasta se odian en el detrás de cámara. Pero la periodista aseguró que tiene una relación cordial con su compañera y se siente ‘cómoda’ trabajando en ‘Válgame’.

“Como en todas las producciones, hay momentos en el que discrepas con alguien... a veces debatimos temas (en el programa) y ahí nos gana la pasión porque una quiere imponer su idea frente a la otra. Pero no tengo nada personal con Janet, la respeto y ahora que la estoy conociendo más le tengo un grado de admiración. Es una mujer trabajadora, no somos amigas, pero trato de llevar una relación cordial”, sostuvo.

¿No hay odio entre ustedes?

Para nada. No odio a nadie, Janet no me ha hecho nada.