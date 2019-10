Panelistas de Válgame llaman 'santa' a Janet Barboza por sus comentarios, 'rulitos' se pica y abandona el set | VIDEO

Un tenso momento se vivió en el set de Válgame' cuando Mónica Cabrejos llamó 'Santa Janet' a su compañera, Janet Barboza. Y es que desde el inicio del nuevo espacio de farándula, la 'rulitos' ha protagonizado varios enfrentamientos con invitados y algunos de sus compañeros.

Durante la edición del miércoles, Fabio Agostini estuvo invitado nuevamente al programa. Él y Janet Barboza ya habían tenido una polémica en el debut de 'Válgame', pero desde el inicio, Mónica Cabrejos pidió compostura y respeto.

Cuando Fabio Agostini comentó sobre las infidelidades y confesó que él había sacado los pies del plato cuando era pareja de Mayra Goñi porque supuestamente ella también lo había hecho, la ex de Jean Paul Strauss dijo:

"Ese es un consuelo de tontos porque si tú estás con una persona de la que tienes pistas o que sabes que te ha sido infiel te lo va a volver a hacer", decía Janet Barboza. Al escucharlo, Mónica Cabrejos le pidió que se controle pues nuevamente estaba ofendiendo al español.

Mónica Cabrejos cuadra a Janet Barboza

"Siento que en este momento Janet sí estás diciendo 'consuelo de tontos' y le estás diciendo tonto a Fabio. Les quiero pedir a los dos que sus anticuchos, sus entripados, los vean más adelante", declaró la 'morocha'.

Pero no todo quedó ahí. Cabrejos calificó de 'Santa' e 'inmaculada' a su compañera y bromeó con que pronto estaría lista para 'canonizarla' por sus opiniones sobre temas polémicos.

A Janet Barboza no le gustó lo que dijeron de ella y respondió: "Sucede que hoy en día decir lo que uno piensa sí es de santa e inmaculada. No todos somos iguales ni tenemos que serlo. Hay gente que sí respetamos a nuestra pareja. ¿Ser humana hoy en día es ser infiel?"

Mónica Cabrejos llama 'Santa Janet' a Janet Barboza por sus comentarios (Fuente: Latina)

Cuando el segmento de 'Juicio Final' estaba por terminar, la exconductora de 'La Movida' se tomó unos minutos para dejar en claro que si ella tenía una posición de conflictiva no la iba a cambiar, así le moleste a sus compañeros.

"Si es que voy a ser una conflictiva, una antipática y una monja por decir que no estoy de acuerdo con la infidelidad, pues lo siento mucho, así soy, así seré. Cuando me contrataron acá en el canal me dijeron que tenía libertad de opinión y lo agradezco. Sigo fiel a mis convicciones, a mis opiniones y no le voy a seguir la cuerda a nadie", declaró.