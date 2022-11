La cantante Vanesa Valencia contó que su amiga Arantxa Mori, quien es cantante en su grupo ‘Vanesa y La Tremendas’, se encuentra muy triste por la traición de su pareja, el abogado Eduardo Rimachi, y dijo que a Giuliana Rengifo ‘le gusta lo ajeno’ tras ser acusada de destruir la relación de seis años de su compañera.

“Todas las chicas de la orquesta estamos apoyándola. Ella está un poco deprimida, triste y está siendo medicada para que duerma. Esta mal con todo esto. Hace un tiempo yo le decía que termine esa relación porque nos contaba todo lo que había pasado. A esta Giuliana no le importa nada y se mete, qué chiquita, creo que le gusta lo ajeno, habiendo tantos hombres libres ”, lamentó Valencia.

¿Sabes si Giuliana tiene otros antecedentes en el mundo de la cumbia?

Bueno, solo te puedo decir que desde hace algún tiempo ella no quería presentarse en lugares donde estaba contratada mi orquesta y no entendía el odio. Mucho antes de lo que ocurrió con Arantxa. Recuerdo que hace cuatro años me tocaba conducir un programa en Panamericana Televisión y ella le dijo a la producción que no se presentaba porque estaba yo. Se me cayó ese día por la soberbia con la que camina y con lo que hizo ahora, no sé por qué hace eso a estas alturas de su vida.

¿Giuliana y Arantxa han tenido comunicación?

No, para nada.

¿Qué te parece de que supuestamente haya dejado su brasier en el cuarto de la pareja de Arantxa?

Es muy fuerte, no sé qué le ocurre. Mi consejo para ella sería que hay muchos hombres libres en la tierra y que se porte bien, qué ejemplo va a dar. Todos estamos sorprendidos con todas las pruebas que me presentó Arantxa.

¿QUÉ PASÓ CON GIULLIANA RENGIFO?

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo está una vez más en el ojo de la tormenta. Y es que después de que una jueza la acusara de salir con su esposo, el notario pucallpino Paul Pineda, mientras ellos aún estaban juntos; la cumbiambera Arantxa Mori rompió su silencio para acusar a la cantante por haberse metido en su relación.

La mujer se pronunció en ‘Magaly TV La Firme’, con pruebas en mano, para hacer tremenda acusación contra la participante de ‘El Gran Show’. “Es una mujer mala, no tiene reparos en pasar por quien sea, me quedaría corta en decirle todos los adjetivos que yo creo de ella”, se le escucha decir en el avance.

La cantante contó que tenía planes de casarse y formar una familia con su novio hasta que este conoció a la cumbiambera. “La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero, no la aprobaba, ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, reveló para Magaly Tv La Firme.

Segun el programa de la urraca, Giuliana Rengifo era invitada a cantar en la campaña política de Rimachi, que en ese tiempo se postulaba para la alcaldía de Santa Anita. Asimismo, Arantxa Mori comentó que el 15 de febrero pasado ella se fue a trabajar a una presentación y vio que la cumbiambera estaba en la casa de su novio cantando.

“Supuestamente le pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de la manager. Yo veo los estados donde ella está cantando a la cámara. Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar”, comentó. Por si fuera poco, narró que otro día vio una historia de Rengifo maquillándose en la casa de su pareja y le reclamó por ello. “Él me dijo que estaba trabajando, supuestamente le había pedido prestada la casa, pero ella mandaba indirectas”, acotó.

Por otro lado, contó que en una oportunidad encontró un brasier en el cuarto de su pareja. “Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, dijo indignada.

