Vanessa Jerí confirma su embarazo pero envía este contundente mensaje tras su ampay | VIDEO

A través de su cuenta de Instagram , Vanessa Jerí envió en fuerte mensaje con el que confiaba su embarazo y, a la vez, dejar en claro por qué prefiere mantener su vida privada bajo siete llaves. ¡Aquí los detalles!

El programa 'Válgame Dios' difundió un video en el que se ve a Vanessa Jerí comprando en un supermercado de la capital con un atuendo con el que pretende disimular la barriguita.

Tras la difusión de las imágenes, Vanessa Jerí decidió pronunciarse en sus redes sociales y confirmar que se encuentra en la dulce espera. Aquí su mensaje.

"Desde que ingrese a la T.V siempre fui hermética en cuanto a mi vida privada y en esta ocasión no será la excepción.El trabajo de la T.V es un trabajo como cualquier otro y pienso que los temas personales siempre se mantienen al margen de lo profesional.

Durante todos estos años hubo un respeto mutuo con la prensa y seguirá siendo así, ellos hacen su trabajo y yo me mantengo al margen en lo posible.

Siempre he sido cautelosa con respecto a mis declaraciones y publicaciones.

Tampoco quisiera lucrar con mi embarazo y respeto a las personas que lo hacen. Ya encontraré el momento oportuno de publicar algo concerniente a este maravilloso momento que vivo.

Les agradezco infinitamente las muestras de cariño y los buenos deseos

MUCHAS GRACIAS", escribió Vanessa Jerí en su Instagram.

Vanessa Jerí mantiene una estable relación con el empresario Raúl González, quien se desempeña como mánager del futbolista Jefferson Farfán.