Vanessa Jerí volvió cual ‘terremoto’ a la actuación a través de la serie ‘De vuelta al barrio’, donde se reencontró con sus amigos de hace veinte años. Hoy, la recordada ‘Huequis’ es mamá, está felizmente casada con el empresario Raúl González, a quien califica como una pareja A1 y excelente padre. En estas líneas conozca un poquito más de cómo es la nueva vida de la guapa actriz.

Vanessa, regresaste al ‘barrio’, debió ser emotivo el reencuentro con tus compañeros de ‘Mil oficios’ y ‘Así es la vida’...

Sí, y trabajar nuevamente con ellos ha sido una felicidad enorme, son mi familia desde hace 20 años. Nos conocemos al pie de la letra y con César (Ritter) tenemos una ‘química’ increíble. La invitación que recibí para ‘De vuelta al barrio’ es por algunos capítulos.

Volver ha sido como un bálsamo en medio de esta pandemia.

¡Dios mío! Esto nos cayó como un baldazo de agua fría y definitivamente hice una pausa, porque la salud no tiene precio. En la vida se nos presentan muchas dificultades, imagínate mi mamá falleció, empecé a criar sola a mi niña, ¡uf!, pero hay que superarlo y seguir adelante.

¿Cómo lo has superado?

Bueno, creo mucho en Dios, oro constantemente y sé que Él tiene un propósito para todo, porque esas cosas que vivimos nos enseñan a valorar y apreciar lo que tenemos, aunque en los últimos tiempos veo mucha frivolidad, falta de civismo y empatía.

¿Eso te bajonea?

Hace que pienses. Mira, vengo de una familia donde nos inculcaron valores, donde siempre me enseñaron que nadie es mejor que uno ni yo soy más que tú, a respetar a los padres. Hay que ser siempre una buena persona de corazón, detrás y frente a cámaras, ser atentos, cordiales, empáticos con todos, ponernos en los zapatos del otro. La vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera sin tener odios ni resentimientos hacia nadie.

¿Y de tu pasado no cargas ninguna ‘mochila’?, ¿has perdonado de corazón?

En el pasado he dejado a personas queriéndolas, pero era por mi bien, o eres tú o soy yo. Soy una persona que se ama demasiado, soy mi prioridad, y si tú estás bien psicológica y espiritualmente vas a poder ofrecer lo mejor a la persona que esté a tu lado, pero si arrastras una maleta con rencores, no te va a ir bien y si no puedes salir de ese hoyo busca ayuda profesional.





Vanessa Jerí acaba de abrir su cuenta en TikTok @vanejeri, en la que comparte pasajes de su labor de mamá, actriz y las redes sociales.(Fotos: César Bueno)

CERO RELACIONES TÓXICAS

Cero relaciones tóxicas...

¡Noooo! Ni hablar y me gusta que hoy las mujeres se valoren más y digan hasta aquí nomás. No importa el tiempo que pase, hay que decir basta y nadie tiene por qué juzgar.

¿Alguna vez viviste un episodio de agresión?

¡Ay, no! Mira, siempre he pensado que no basta que ese chico sea ‘guapo’, he sido muy meticulosa en ese aspecto, pues me ha interesado saber cómo es esa persona con sus padres, amigos, su entorno, no me dejo llevar por una ‘pantalla’. Eso falta en algunas mujeres que se entusiasman por la ‘carcaza’ y no ven el paquete completo que es lo más importante.

¿Y cuánto tiempo duró el ‘escaneo’ a Raúl (González)?

(Ríe) Tengo una relación de tiempo con él y no encuentro palabras para describir la calidad de persona que es, quienes lo conocen saben lo que digo. Es un excelente hijo, padre, amigo, pareja, es A1, nos llevamos superbién desde el día uno, respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic. Nunca me han gustado los celosos y él comparte lo mismo, uno quiere tener una pareja para ser feliz, no para amarrarlo. Él tiene que respetar tu espacio y tú el suyo, que ambos compartan con sus amistades. Algunos ya ni salen porque se ponen celosos y eso me parece algo inmaduro y sonso.

Entonces, ¿normal que le dé ‘like’ a las fotos de sus amigas y tú haces lo mismo?

Por supuesto, me parece lo más hipócrita del mundo no mirar y no darle ‘like’, es algo ilógico, prefiero que mi pareja le dé ‘like’ a que esté mirando detrás de mí, no tiene nada de malo. Claro, hay que saber a qué foto le das un ‘me gusta’.

Vanessa Jerí retomó la actuación luego de ocho años. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

“MUCHAS PERSONAS HAN CONFUNDIDO MI AMISTAD”

¿Alguna vez ‘cuadraste’ a alguien porque quiso pasarse de listo?

Por supuesto. Hay muchas personas que han confundido mi amistad, cordialidad, con otras cosas y lamento muchísimo ese tipo de comportamiento y les he dicho, porque soy bien cortante, ‘no me afanes porque por ahí no va la cosa’ y chau. Han confundido la señal.

No te hacen el cuento...

No me agarran de tonta, pues no van a decir que tomé una copa de más porque soy abstemia, no tomo ni fumo y me acuerdo de todo, pero eso fue antes, ahora tengo un hogar, una linda familia.

La visión de ‘chica terremoto’ se quedó en la memoria de muchos y hasta pensaban que eras así en la vida real.

Bueno de eso se trata, que el público crea que eres el personaje. Se engancharon con la ‘Huequis’ y ‘Wendy’, y yo estoy feliz y agradecida con mis fans, porque todo lo que he logrado en mi vida profesional y personal es gracias a ellos, que con su sintonía sumaban el rating que arrasaba con todos, por eso me tomo unos segundos para responderles en mis redes sociales. No podemos ser ingratos, soy una persona muy agradecida...¡Ah! Acabo de abrir mi TikTok @vanejeri, así que ahí me ves entre mi labor de mamá, actriz y las redes sociales.

¿Raúl también colabora en la crianza de la bebé?

Raúl se lleva todas las estrellas con su hija, así como tiene la capacidad de representar a futbolistas, es igual para ser padre y lo admiro bastante. Ambos tomamos la decisión de criar a nuestra hija y es una labor que demanda mucha energía, y eso que trabajo 10 horas. Me saco el sombrero por todas las madres que trabajan fuera de casa para sacar adelante a sus hijos.

