Vanessa Jerí: "Gareca le cambió el chip a seleccionados" [VIDEO]

La conductora Vanessa Jerí resaltó la labor del técnico de la selección nacional, por haberle cambiado el chip a los jugadores que ahora resaltan por sus logros deportivos y no por escándalos.

Sin embargo, siente un poco de pena porque aún existen chicas que buscan sacar provecho de ellos.



“Siempre tuve mucha fe y esperanza en la selección. Ahora estamos cerca de llegar al Mundial, nos toca jugar dos partidos importantes, pero sé que seguirán entregando su máximo esfuerzo. Vibré con el partido ante Colombia y espero hacer mis maletas para ir a Rusia el próximo año”, asegura Vanessa Jerí.



Muchos dicen que el ‘Tigre’ Gareca le cambió el chip a los jugadores, ¿tú lo ves así?

Creo que sí, llevar una vida ordenada, disciplinada y estar enfocado en tu carrera es básico para alcanzar los objetivos. Ahora todos hablamos de lo bien que juegan y no de sus escándalos, como sucedía antes. Hay un cambio.



Aunque siempre aparecen chicas comentando que tal o cual las quiso conocer...

Es una pena que se escuchen ese tipo de cosas, yo creo que con talento puedes llegar lejos y no vivir dependiendo de terceras personas o que siempre se diga que fuiste la pareja de fulano. Hay que estudiar, hay que prepararse.



Fuiste conductora de un reality y comentaste que te parece bien la expulsión de Yahaira y Rosángela...

Me dio mucha pena ver lo que sucedió en el programa, suelo chequearlo para divertirme y creo que la expulsión fue la mejor decisión que tomaron. No voy a cuestionar a las chicas, no soy su mamá, pero hubo una falta de respeto al público. (E.C.)



Ricardo Gareca conferencia de prensa