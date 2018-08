La bailarina Aixa Serapión lamentó las declaraciones que emitió la exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, quien la calificó de ‘amante’ y le recordó que el cantante la agredió físicamente, durante el tiempo que fueron pareja.



“No entiendo por qué habla de esa manera, jamás le he faltado el respeto ni he hablado de la señora. Sé muchas cosas, pero solo quedarán para mí. No sé por qué me dice ‘amante’, está equivocada, pues yo empecé a salir con Carlos cuando se separó de Danuska (Zapata), estaba soltero cuando comenzamos a salir”, indicó.



Vanessa asegura que Carlos te agredió físicamente...

Nunca me levantó la mano ni me habló mal de una mujer. Hubo peleas como en toda relación, pero ahora tenemos una relación amical.



También dice que Carlos siempre habló mal de ti, que no te bañabas y que jamás tendría algo serio contigo...

Pienso que Carlos jamás hablaría así de mí. Tuvimos problemas y discusiones, solo fue eso.



¿Crees que Vanessa se refirió mal de ti después de ver la reciente fotografía donde sales con Carlos?

Calladita se ve más bonita. Si se molestó, es su problema, pero igual me seguiré viendo con Carlos porque somos amigos.

Además, mi reencuentro con él solo fue laboral y de amistad. No hay ‘remember’ ni lo habrá. Conversamos, me contó que ya está divorciado y tranquilo.