Vanessa López se sorprendió al saber que Carlos ‘Tomate’ Barraza compartió escenario con Aixa Serapión, con quien tuvo una relación, pues aseguró que el cantante siempre habló mal de la bailarina.

“Me sorprende que Carlos esté con Aixa o que sea su amigo, con lo mal que se expresa de sus exparejas. De Aixa Serapión no habló bien, decía que era una tipa bagre, ‘chusca’, que no se bañaba, que le olían las axilas, que nunca la tomó en serio y que, en su momento, le fue infiel a la mamá (Danuska Zapata) de su hija”, indicó López.

Aixa denunció a Carlos por agresión…

Créeme que la agresión no solo fue con Aixa, sé muchas cosas, hemos sido esposos y si hablara de Carlos… jamás podría regresar a la televisión. Él se expresa muy mal de las mujeres, pero yo le cerraba la boca, sobre todo porque tiene una hija.

A Aixa le alegra que esté divorciado de ti…

Qué se puede esperar de una ignorante que no sabe ni hablar. ¿Una amante más opinando de su vida? Qué ridículo.

¿‘Tomate’ te sigue escribiendo para regresar?

Sí. El lunes me escribió. Creo que tiene un trastorno o es bipolar. Debería tratarse.

¿No te incomoda que pueda rehacer su vida sentimental?

Así esté con ella (Aixa), con María Gracia (Polanco), Shirley Mendoza o Romina, me va y me viene. Si de casados no respeto la relación, imagínate ahora. La cabra siempre tira para el monte, a él siempre le gustarán las bataclanas o bailarinas. Yo ya pasé la página.

Se especula que estuviste en el norte vacacionando con un misterioso galán….

Estoy con un grupo de amigos y mi hijo. Si estuviera con alguien, no lo ocultaría. Recién me acabo de separar, solo deseo dedicarme a mi familia, hijo y a la inauguración de mi tienda. No estoy desesperada por tener una compañía. La tranquilidad no tiene precio y Carlos Barraza no sirve para formar una familia.