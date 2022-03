EN PIE DE GUERRA. Vanessa López, madre de la hija menor de ‘Tomate’ Barraza, reveló que el actor no ha visitado a su hija desde hace tres semanas, pese a que fue él mismo quien reclamó tener días de visita.

“Con esta va ser tres semanas que no (viene a visitarla) No ha estado en ninguna etapa importante de mi hija”, expresó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Además, la modelo afirmó que Carlos Barraza y ella no tienen ningún tipo de comunicación. “Él me tiene bloqueada de llamadas de WhatsApp, absolutamente de todo. Yo con él no puedo coordinar absolutamente nada. Últimamente lo he estado haciendo con la mamá, con la Sra. Martha”, indicó.

Por su parte, Martha Chervelini aseguró que ya no quiere tener comunicación con su exnuera porque la última vez reaccionó de “malcriadamente. “Yo ya no estoy para eso, quiero mucho a mi nieta, pero tampoco voy a estar para que la señora me esté hablando de malas maneras”, dijo.

Vanessa ‘dispara’ contra ‘Tomate’ Barraza no visitar a su hija desde hace tres semanas (Video: ATV)

Vanessa López arremete contra ‘Tomate’ Barraza: Ha dejado a nuestra hija de lado

La modelo cuestionó que el actor no le firme permisos de viaje y tampoco venga a visitar a su hija. Para Vanessa López, ‘Tomate’ tiene preferencias.

“Cuando yo le pedí el permiso para viajar me lo negó, no me da permiso y tampoco viene a recogerla, no entiendo qué quiere la verdad. Yo siento que estas dos semanas, se centró tanto en la hija mayor y los problemas que tenía, con ella, que a mi hija la dejó de lado ”, enfatizó.

