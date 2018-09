No puede acercarse a ella. El Poder Judicial le brindó una medida de protección a doña Martha Chervellini, madre de Carlos Tomate Barraza, para evitar que Vanessa López se acerque a ella. Según el documento, la exesposa del cantante no puede realizar ninguna acción que cause daño físico o psicológico a su exsuegra.

"El Poder Judicial le concede medida de protección a favor de Martha Chervellini Castillo. Le prohíbe a Vanessa López realizar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, inclusive amenaza o coacción de forma física, virtual y/o utilizando algún medio informático y/o tecnológico", se lee en el documento judicial.

Se desconoce si esta medida de protección es tras la denuncia que presentó doña Martha el año pasado contra Vanessa López por violencia verbal, o se trata de un nuevo proceso. Lo cierto es que la mamá de Tomate Barraza estará alejada de su exnuera por mandato Judicial.

Ante esta situación, 'En Exclusiva' llamó a Vanessa López para saber su posición tras enterarse de esta orden. Sin embargo, la exesposa de Tomate Barraza dijo que ella no había sido notificada y que le parece 'estúpida' esa medida, porque jamás se acercaría a su exfamilia política.

Pero eso no es todo. Tomate Barraza cambió su opinión y ahora demandará a Vanessa López por difamación. Según el exconductor de TV, ella deberá probar que es un golpeador y un alcohólico tal y como lo afirmó en el programa de Rodrigo González.

Recordemos que unos días antes de que salieran las imágenes que mostró Vanessa López, Tomate Barraza aseguró que no iba a tomar ninguna medida judicial en su contra. Sin embargo, tras ver la fuerte acusación que lanzó su exesposa, no se quedará con los brazos cruzados.

