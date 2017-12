Tomate Barraza: Su esposa anuncia embarazo tras acusarlo de ser infiel [VIDEO y FOTOS]

La aún esposa del cantante Tomate Barraza, Vanessa López, anunció en Instagram que está embarazada. Esta publicación causó sorpresa entre sus seguidores, la modelo se siente muy feliz pese a todos los problemas que viene enfrentando.



Vanessa López describió la noticia de su embarazo como el mejor regalo de Navidad. "Seré Mamita por segunda vez, estoy feliz de compartirlo con ustedes y mi familia que me apoyan y tanto amo , no estoy en el mejor momento, pero un bebe siempre es una bendición 😍 feliz navidad", escribió la esposa de Tomate Barraza.



La publicación de Vanessa López tiene 5.000 me gusta en Instagram. La modelo recibe el apoyo de sus seguidores, quienes le piden que en estado encuentre la calma que necesita para salir adelante con su bebé.



Vanessa López acusa a su esposo Tomate Barraza de serle infiel con compañeras del trabajo. La modelo publicó en Insagram las acusaciones contra el cantante y prometió salir pronto a contar toda su verdad.



Vanessa López y Tomate Barraza se casaron en febrero de 2016. La pareja nunca ha sido muy estable, en abril de 2017 el matrimonio enfrentó sus primeras dificultades por supuestas presiones de la mamá del cantante. Mira aquí todo lo que contó la modelo sobre el ex panelista de Espectáculos.

Vanessa López habla de su embarazo