‘Necesita urgente ayuda profesional’, dijo Vanessa López con respecto a su todavía esposo Carlos ‘Tomate’ Barraza, a quien acusó de haberle sido infiel con Shirley Mendoza y María Grazia Polanco.

“Carlos necesita ayuda profesional para que más adelante pueda tener una relación estable. No tengo contacto con él porque no me da cara”, afirmó Vanessa López.

¿Qué te ha dicho Carlos de tu embarazo?

No tengo contacto con él desde el viernes 22, se fue de mi casa y, para variar, ahora está en la casa de su mamá. Mi embarazo es ‘in vitro’, toma su tiempo, tratamiento y consulta tras consulta. Si él me hubiera dicho que ya no me amaba, se hubieran evitado muchas cosas.

Pero él debe estar feliz, porque siempre dijo que quería tener un hijo contigo…

Cuando nos enteramos que seríamos padres, ya me había dado cuenta de muchas cosas (de la infidelidad). A pesar de eso (embarazo) él no tuvo ni la más mínima consideración.

Estás muy afectada por toda esta situación…

Aún no me cabe en la cabeza y no lo asimilo. Todos quemamos etapas en nuestras vidas, pero él a sus 40 años desea seguir en lo mismo. Pudo tener una familia y ser feliz, pero la calentura y lo fácil le ganó.

María Grazia Polanco asegura que nunca tuvo nada con ‘Tomate’…

Todo lo que dice es falso, nunca la llamé a insultarla. Yo tengo pruebas de todo.



¿Tienes pruebas de la infidelidad?

Obvio. Si esas ‘señoritas’ siguen haciéndose las indignadas o quieren tomar una acción legal, pues saldré con mis pruebas.

¿Has hablado con Shirley o María Grazia?

Tengo amenazas por parte de Shirley y Yolanda (Medina). Si algo me llega a pasar, la culpa será de ellas. Estoy pidiendo garantías para mi vida.



(L.Gamarra)

