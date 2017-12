Vanessa López revela detalles de la infidelidad de Tomate Barraza con cantante y presenta pruebas [FOTOS]

Vanessa López no se queda callada. Después de anunciar que terminó su relación con Tomate Barraza porque el cantante le fue infiel más de una vez, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que estaba embarazada.

La aún esposa del expanelista de 'Espectáculos' manifestó que Tomate Barraza sabía de su embarazo pero no le importó serle infiel. En una entrevista exclusiva con Trome, Vanessa López manifestó que al cantante le ganó la 'calentura' y lo 'facil'.

"Cuando nos enteramos que seríamos padres, ya me había dado cuenta de muchas cosas (de la infidelidad). A pesar de eso (embarazo) él no tuvo ni la más mínima consideración. Aún no me cabe en la cabeza y no lo asimilo. Todos quemamos etapas en nuestras vidas, pero él a sus 40 años desea seguir en lo mismo. Pudo tener una familia y ser feliz, pero la calentura y lo fácil le ganó", declaró Vanessa López.

Ante esta situación, la cantante María Grazia Polanco, una de las acusadas de ser la 'manzana de la discordia' de la relación, se pronunció sobre la situación y negó que ella tenga algo que ver con Tomate Barraza.

Vanessa López llama infiel y loco a Tomate Barraza Vanessa López llama infiel y loco a Tomate Barraza

"‘Tomate’ siempre ha sido y será mi amigo. No soy la primera persona a quien Vanessa acusa de haber tenido un romance con Carlos, porque también lo hizo con Yolanda (Medina) y Shirley. Ella (Vanessa) no tiene cómo probar lo que dice porque jamás existió algo con él", declaraba para Trome María Grazia Polanco.

Ahora, Vanessa López decidió mostrar una conversación que mantuvo con María Grazia Polanco, días después de anunciar su separación y su embarazo. En el texto, se ve cómo la aún esposa de Tomate Barraza narra cómo fue que se enteró de la infidelidad de su pareja.

"Si quieres puedes tomar la acción legal que quieras. Yo no he estado ahí desde que te seguí en el taxi y bajé la luna para encararte. Yo he estado muchísimo antes de que salieras de la casa de la mamá de mi esposo y tengo todo grabado. No creo que te convenga que eso salga. Igual a Shirley que grabé a Carlos aceptando que sí estuvo con ella. Tú y ella pelean por el premio cara de palo 2017", le escribía Vanessa López a María Grazia Polanco en Facebook.

No todo quedó ahí. La esposa de Tomate Barraza deja en claro en sus mensajes que el culpable de la infidelidad es el cantante, pues era él quien tenía un compromiso con ella. Vanessa López le pide a María Grazia Polanco.

"La cosa es con Carlos. Sabiendo que yo estaba embarazada, se metió contigo por una discusión que hubo en casa porque no quise aceptarlo nuevamente en mi vida, cuando ese viernes me rogó toda la noche y me lloraba. Me indigna que hayan mujeres como tú que se presten y sean el vacilón del hombre casado. Quiérete un poco y valórate. Yo me imagino que tus papás te deben haber dado valores. Te vas a llevar un karma muy grande ", escribió Vanessa López.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.