Vanessa López, exesposa de Tomate Barraza, reveló que salsero le fue infiel cuatro veces y que es violento

‘Carlos es violento’, indicó Vanessa López respecto a su exesposo, ‘Tomate’ Barraza, reafirmando que vivió una pesadilla durante los siete años de relación y que le fue infiel hasta en cuatro oportunidades.



“Carlos Barraza es explosivo, cuando discutíamos pateaba las puertas, golpeaba las paredes, se comportaba de forma muy violenta. En nuestra relación hubo agresiones, pasó de todo, jaloneos, empujones, arañones, fue mutuo”, aseguró ayer Vanessa López en ‘Válgame Dios’.



La modelo también contó que está contando su ‘verdad’, porque está cansada de que ‘Tomate’ Barraza la difame en su círculo de amigos.



“Fui quien decidió divorciarse, no podía seguir viviendo así y no quería que mi hijo sea testigo de todas estas discusiones. Además, siempre lo perdonaba, pero igual me fallaba”, reveló.



En otro momento, reafirmó que Carlos Barraza le fue infiel hasta en cuatro oportunidades y contó que una vez vio salir a la cantante María Grazia Polanco de la casa de la madre de ‘Tomate’.



“Estaba embarazada y Carlos se había ido una semana a la casa de su madre por una pelea que tuvimos, y cuando pasé por ahí vi a María Grazia (Polanco) bajando del segundo piso. Luego, me dijo que (ella) fue para cobrar un trabajo que hizo dos o tres meses atrás... él aceptó que me fue infiel cuatro veces”, añadió Vanessa López.



Asimismo, detalló que la madre de Barraza, doña Martha Chervellini, le metió una cachetada cuando fue a buscarlo a su casa, pues llevaba dos semanas sin dormir en su departamento.



“Fui a buscar a Carlos a la casa de su madre, discutía con él en la puerta y la señora me dio una cachetada”, comentó.



En otro momento, ‘Peluchín’ le preguntó si era cierto que en el pasado tuvo una relación con un hombre comprometido.



“Eso no es cierto. Pueden decir lo que quieran, pero no es así”, sostuvo, algo nerviosa, y agregó que nunca le fue infiel a ‘Tomate’.