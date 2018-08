Tomate Barraza reapareció en TV. El cantante apareció en el programa 'En Exclusiva' para presentarse con su agrupación musical y Karen Schwarz aprovechó la oportunidad para conversar con él sobre su divorcio con Vanessa López.

Desde el principio, Tomate Barraza se mostró cauto y evitó dar detalles del fin de su relación con Vanessa López. Sin embargo, fue muy claro en señalar que su matrimonio no terminó por supuestas infidelidades que en anteriores declaraciones su exesposa lo acusó.

"No, ese no fue un tema por el que nosotros decidimos poner punto final a nuestro matrimonio. Eso está descartado. Ella misma lo descartó. Ella lo dijo. Yo he querido ser bastante neutro en ese tema, pero a veces es inevitable. Hay gente que sigue a la orquesta y por eso es bueno aclarar ciertas situaciones", dijo Tomate Barraza.

Incluso, casi al finalizar la entrevista, Karen Schwarz le consultó al exconductor de TV si es que no temía que Vanessa López se pronuncie por sus declaraciones. Tomate Barraza minimizó esto y dijo que ella no tendría por qué desmentir algo pues no había dicho nada malo de ella.

Con lo que no contó Tomate Barraza es que Vanessa López no se quedaría con los brazos cruzados. A través de su cuenta Instagram y tras escuchar lo dicho por su exesposo, ella decidió contar en un extenso mensaje detalles del fin de su relación.

En primer lugar, Vanessa López reafirmó que el divorcio con Tomate Barraza llegó por las 3 infidelidades que él tuvo durante su matrimonio. Además, contó que la madre del cantante lo encubría cuando él mantenía sus 'encuentros'.

"Mi divorcio sí se vino abajo por toda la cantidad de veces que Carlos me fue infiel y eso fue un bajón terrible en nuestra relación ya que se pierde todo: la confianza y la credibilidad de la persona. Me costó muchísimo entender que cuando uno ama, valora y respeta a una familia no daña como la manera que él lo hizo conmigo (3 infidelidades)", escribió en Instagram Vanessa López.

Además, la exesposa contó que la madre de Tomate Barraza ayudó a esconder a una supuesta mujer con quien le habría sido infiel, después de contarle que estaba embarazada. Vanessa López acusó a la señora de taparle todas las infidelidades con tal de tenerlo viviendo en su casa.

"La mamá de Carlos le permitió a su hijo que metiera a su casa (a una supuesta amante) y no solo a ella, también a otras mujeres tapándolo todo el tiempo teniendo la señora comunicación con sus amantes con tal que Carlos esté con ella metido en su casa (...) Tal vez se sentía desplazada como en algún momento Carlos mismo me lo confirmó: su mamá tenía celos de mí", escribió en su cuenta Vanessa López

