FUERTE DENUNCIA. Vanessa López expresó su malestar por el comportamiento que tiene Tomate Barraza cuando va a su casa a ver a su hija. La modelo precisó que el cantante la toca en los senos y en los glúteos contra su voluntad.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre los abusos que comete Tomate Barraza en su contra. Vanessa López afirma que el cantante le hace escándalos en la puerta de su casa cuando la visitan amigos.

Lo más grave de las acusaciones es que Vanessa López afirma que Tomate Barraza la toca en sus partes íntimas sin su consentimiento. “Sólo piensa en agarrarme los senos para cogerme el trasero, es un irrespetuoso, cuando ya no somos nada”, menciona.

CELOSO Y MANIPULADOR

Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza hicieron pública su separación en diciembre del 2020, ambos llegaron a un acuerdo para no mencionarse. No obstante, la modelo habría infringido este trato debido a que el locutor radial no se hace cargo de la pensión de su menor hija.

“Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al Sr. Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija. Que yo pueda salir en algún momento, que alguien me venga a dejar o recoger a mi casa, eso a él no le debería importar”, indico Vanessa López en su cuenta de Instagram.

“Dijo: No te voy a dar porque no tengo. Alguien que no tiene, no tendría la cantidad de carros que tiene él, la cantidad de ropa, de zapatillas. Todo eso se paga con plata”, añadió la modelo en conversación con una periodista de Magaly TV La Firme.

Al respecto, Carlos ‘Tomate’ Barraza indicó que no iba a referirse a la denuncia de Vanessa López porque hay un documento firmado donde no puede hablar de la modelo. “Hay una clausula que me impide hablar de ella, la falta está viviendo de su lado”, mencionó el locutor radial a una reportera de Amor y Fuego.

“Yo estoy al día, yo no le debo dinero. Yo tengo que depositarle el 30 de marzo y no es 30 de marzo y ella tendría con toda la razón a hablar el siguiente mes si yo no le cumpliría con el tema de la manutención”, explicó el conductor radial.

‘Tomate’ Barraza protagonizó incidente con su expareja Vanessa López

RELACIÓN PROBLEMÁTICA

Cabe indicar que la relación de ‘Tomate’ y Vanessa siempre ha sido bastante problemática. En 2016 se casaron, pero al poco tiempo la modelo hizo pública su separación del locutor radial por problemas con su suegra.

En el mencionado año, Vanessa López aseguró que su suegra se metía en su relación y que se sentía muy decepcionada de Tomate Barraza. “No te imaginas. La relación es de dos, Carlos hubiera podido ser un buen esposo, pero siempre se dejó llevar por la gente”.

“Sí. Carlos me ha decepcionado mucho, influenció demasiado su mamá. Si mostrara lo que tengo... ¡Dios mío!, pero todavía le tengo amor, sigo enamorada, lo amo con toda mi alma y no le haré daño. Me falló de la peor manera y con el dolor de mi corazón... ya no puedo”, dijo en una entrevista a Trome en 2017.

En 2018, Vanessa también acusó a Carlos de serle infiel. “Mi divorcio sí se vino abajo por toda la cantidad de veces que Carlos me fue infiel y eso fue un bajón terrible en nuestra relación ya que se pierde todo: la confianza y la credibilidad de la persona. Me costó muchísimo entender que cuando uno ama, valora y respeta a una familia no daña como la manera que él lo hizo conmigo (3 infidelidades)”, escribió en Instagram.

