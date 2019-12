Carlos Tomate Barraza y su novia Vanessa López están más que felices. Y es que la pareja recibió el último domingo por la tarde a su hija Avril Emiliana, su primera hija juntos.

A través de Instagram, fue la emocionada mamá quien publicó una foto con su bebé tomándola de la mano. Horas después, fue el cantante quien compartió un extenso mensaje:

“Te desesperaste y por eso te adelantaste!!! Al fin pudimos verte y tenerte Emiliana preciosa!!!! Soy testigo del gran esfuerzo de tu mami llevando el embarazo de una manera tan ejemplar y sacrificada (lo digo por lo complicado entre vómitos, náuseas mareos etc, etc) me saco el sombrero", escribió en redes sociales.

Hija de Tomate Barraza y Vanessa López

Además, se comprometió con ambas en protegerlas y amarlas por toda la vida y que todo sacrificio de ahora en adelante será por su bienestar.

“Solo me queda decirles que las amo y las adoro con toda mi alma mi mente y mi corazón. Mis días ya no serán los mismos. Ahora hay una motivación más para seguir en la lucha diaria. Gracias Dios Mío por hacerme sentir lo que antes creía haber perdido. Este año perdí muchas cosas (entre ellas mi abuelita Julia) pero sabía que al perder un ángel, otro vendría a ocupar su lugar. Bienvenida al mundo hija mía” escribió.

Junto a la publicación, el exconductor de TV compartió el preciso instante en que su hija nació tras realizarle la cesárea a Vanessa López. Los padres miran sonrientes a la cámara.