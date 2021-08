La actriz Vanessa Silva, protagonista de la telenovela ‘Luz de luna’, afirma que la gente la ha recibido con los brazos abiertos en Perú y parte de su trabajo es tener siempre las maletas listas para asumir nuevos retos. Cuenta que tiene una química increíble con André Silva (León).

“El recibimiento del público en Perú ha sido maravilloso. Los comentarios que he recibido por la novela son positivos, la gente me escribe puras cosas bonitas y eso se agradece. Además, me encanta el frío de Lima”, dijo la actriz venezolana.

¿En algún momento sentiste temor?, porque eres un rostro nuevo para el público peruano.

Siempre está el miedo de que a la gente no le guste tu trabajo. Pero, gracias a Dios, no ha sido el caso y a la novela le está yendo superbién.

Tú vives en México. ¿Fue difícil tomar la decisión de grabar una novela en Perú?

La verdad que no. Yo vivo en México, pero también trabajé en Colombia y ahora en Perú, sé que es parte de mi trabajo de pronto moverme. Siempre que hay un proyecto que me haga crecer profesionalmente estoy dispuesta a hacer todos los sacrificios que sean necesarios para llevarlo adelante. Por supuesto, extraño mi familia, mi casa, pero todo bien.

Te identificas con ‘Luna’...

Soy confiada como ella, creo mucho en la gente y eso puede ser bueno o malo. A veces tengo que tener un poquito más de cuidado con eso. Yo creo que ser bueno, confiado debería ser lo normal y no estar pensando que hay gente mala. También soy romántica y en mi vida personal, con mi familia y con la gente que amo, soy muy cariñosa.

¿Qué tal la ‘química’ con André Silva (León)?

Excelente, es muy chévere, buena onda. Nos llevamos superbién y eso se nota en las pantallas. La gente ama la historia de amor de ‘Luna ‘y ‘León’.

La historia es de la típica chica rica que se enamora del muchacho de bajos recursos que está luchando por sueños.

La gente dice ‘eso es algo que solo se ve en las novelas’ y claro que no. Mi mamá y mi papá son como ‘León ' y ‘Luna’. Mi mamá es alemana, rubia de ojos claros, tenía una posición cómoda. Mi papá es moreno y viene de un barrio de pobreza. Es un tipo que estudió, se preparó y salieron adelante juntos. Entonces, es una historia real que vivo muy de cerca. Además, ‘Luz de luna’ tiene una fórmula muy fresca con canciones y tremendos actores. A los buenos, los amamos y a los malos, los odiamos.

Has tenido tiempo de hacer turismo.

No, es la primera vez que estoy en Perú y no sé si tendré chance de hacer turismo. Por lo menos mientras esté grabando ‘Luz de luna’ no puedo visitar nada porque sería exponer a todo el equipo (de la novela), vamos a ver si terminando me da chance, quiero conocer Machu Picchu.

