La reaparición de Alma (Vanessa Silva) en “Luz de Luna 2″ sorprendió a los seguidores de la telenovela, una de las más vistas de la televisión local y cuya segunda parte no había previsto la presencia de la actriz venezolana, que en la primera temporada dejó plantado en el altar al protagonista.

LEE MÁS

Luz de luna: Vanessa Silva, ‘Alma’, regresa a la historia para ayudar a ‘León’

“No estaba planeado mi regreso”, nos dice la artista sobre su retorno a la historia. “Fue una sorpresa que al avanzar la trama los escritores supongo lo fueron planteando y finalmente pudimos concretar esta participación. Todos estamos muy contentos porque al parecer la gente lo estaba esperando”, dice la actriz.

Pero tras el sorpresivo beso de Alma a León (André Silva) y la reacción de Bella (Mayela Lloclla), actual pareja del protagonista que ha decidido dejarlo, las redes sociales se han dividido sobre quién debería quedarse con el cantante de cumbia.

“La verdad es que soy muy activa en las redes y sobre todo con todo lo relacionado con mi trabajo y me gusta ver lo que dice y opina el público, yo leo todo, cuando te digo todo, es todo. El público que sigue la novela está muy contento con la aparición de mi personaje y yo no sé como explicarlo con palabras, me siento agradecida”, dice Vanessa.

¿Después del beso de Alma, ahora León ha quedado más confundido que antes? Sí, claro, está en un conflicto muy grande, porque tiene al frente a dos mujeres con las que en algún momento distinto se quería casar. Creo que León va a librar una dura batalla para elegir con quién se quiere quedar lo que significa que todo puede pasar en la historia.

Alma está decidida a darle la batalla a Bella y recuperar el amor del León de la Cumbia.

EL REGRESO

¿Cómo es que se dieron las condiciones para la vuelta de Alma? Me hicieron la propuesta y me contaron las razones por las que les gustaría que regresara, ya después se comunicaron con mi manager y yo pienso que era el momento perfecto para retornar. Soy de las que cree que los tiempos de Dios son perfectos y sé que la gente me había extrañado durante muchos meses y felizmente tenía el tiempo y la disposición. Todo se acomodó de ambos lados para que yo regresara ahora.

En una telenovela es imprescindible la química entre sus protagonistas, ¿lo lograste con André Silva?

Definitivamente siento que André y yo hemos logrado una química increíble en la pantalla, te juro que siempre me dicen eso. Mi mamá es una de las que me dice: no puede ser que se vean tan bellos. Creo que esa empatía de la pareja con el público ha sido uno de los factores por lo que la gente se ha enganchado tanto con la historia.

¿Esa inclinación por el arte la tuviste desde chica o la fuiste descubriendo poco a poco?

Vengo de una familia, digamos de artistas, mi abuela materna se dedicaba a la música, y mi mamá estudió artes escénicas. Mi madre siempre cuenta que cuando era chiquita le decía que quería entrar en esa “cajita” señalando al televisor. Pero, eso sí, le recordaba que luego me tenía que ir a buscar.

Vaya premonición de lo que vendría después.... A los 6 años hice mi primera obra de teatro y en ese momento yo entendí que eso era lo que me gustaba, era muy pequeña y hasta hoy eso no ha cambiado. Yo también participé en concursos de belleza, también me gustaban, pero no era lo que realmente me movía. Cuando actué sentí que eso era lo que quería hacer toda mi vida, lo que me gusta y lo que busco hacer siempre.

Y en el trajín de la carrera te diste cuenta que es de resistencia y mucho trabajo.

En esta carrera puede ser facilísimo llegar, el chiste está en mantenerse y poder decir, ¿sabes qué? yo vivo de esto, no es que necesite hacer mil cosas más y esto es como un extra. Esta es una carrera de resistencia..