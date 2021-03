La nutricionista y exmodelo, Vanessa Tello alertó, en sus redes sociales, sobre los peligros del Virus del Papiloma Humano (VPH) contando que ella contrajo esta enfermedad, pero que por fortuna fue detectado a tiempo porque en el futuro pudo haberse convertido en cáncer de cuello uterino.

Así lo reveló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aclaró que no le avergüenza admitir que tuvo el VPH porque su objetivo es compartir información valiosa para que hombres y mujeres no solo puedan prevenir esta enfermedad, sino hacerse los chequeos para detectarlo.

“Un día como hoy, hace exactamente un año estaba saliendo de mi cirugía por VPH. Quizás algunos se horroricen al ver mi testimonio, sobre todo por todos los prejuicios y el estigma que existe, al ser una enfermedad transmitida principalmente por vía sexual (también puede transmitirse por el contacto de la piel en las áreas genitales y de la boca). Pero les informo, que es mucho más común de lo que se imaginan”, se lee en la primera parte de su mensaje junto al video que hasta el momento suma cerca de 50 mil reproducciones en Instagram.

La nutricionista señaló que entre el 70 a 80% de las personas sexualmente activas podrían contagiarse del VPH en algún momento de su vida y la probabilidad de contagio en personas que solo han tenido relaciones una vez en su vida es alrededor del 40%.

Y precisó que el contagio no solo es por ser una persona promiscua sino que le puede suceder a cualquiera y esa fue su razón para no quedarse callada debido a que el “VPH es el responsable del 100% de los cánceres de cuello de útero, un cáncer agresivo con una letalidad del 42% y que se traduce en importantes secuelas para aquellas mujeres que consiguen superarlo”.

Vanessa Tello aconseja: “Realizarse sus exámenes preventivos”

“Es una enfermedad real y que pocos conocen, porque así como ustedes, tampoco estaba tan informada respecto a esta enfermedad hasta que me tocó. No solo debemos conocer los riesgos, sino también, tomar acción y realizarse sus exámenes preventivos por lo menos una vez al año y como siempre digo: regálenselo por su cumpleaños, así no lo olvidarán nunca”, contó la profesional en nutrición.

Vanessa Tello dio gracia a Dios porque está enfermedad fue detectada a tiempo, ya que su médico le dijo que en 5 años el diagnóstico hubiera sido cáncer. “Gracias a mi enfermero estrella que me cuido, me acompaño y me engrío mucho en esos días”, finalizó.