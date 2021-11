Vanessa Tenorio salió a defenderse de los ataques de Roxana Valiente, quien puso en duda que la pequeña de Vanessa sea hija de Antonio Cartagena, después que una prueba de hermandad entre las niñas concluyera que no tienen el mismo padre.

“La señora ha comenzado a hablar que mi hija no es de Antonio (Cartagena). Yo tengo la prueba de ADN de Antonio con mi hijita, él mismo la hizo, pagó a un laboratorio de San Borja. Los dos sabemos que ella es nuestra hija”, señaló.

“La señora Roxana mintió y me manipuló. Me dijo que su hija era de Antonio y quería que le hagan la prueba de hermandad. La verdad es que me dio pena, pero la prueba salió que tienen diferentes padres”, agregó.

Ella ha dicho que no miente e incluso que su hija es más parecida a Antonio que la suya.

Está mintiendo, lo que ha dicho es totalmente falso. La prueba (de ADN) salió negativo y cuando el programa (de Magaly) se fue a comerciales yo le dije a la señora Roxana que pida disculpas públicamente porque la niña no es hija de Antonio, la van a demandar y meter presa, pero ella sigue con su mentira.

¿Por qué lo hace?

Para limpiarse. Yo me siento fastidiada, me está amenazando por WhatsApp, no lo pensé porque primero se portó como un ángel, después salió un demonio. Esto pasa por dejarme manipular, mi familia está afectada por lo que está hablando esta señora, una sarta de mentiras.

Entonces, está poniendo en duda la prueba de ADN que se hizo Antonio con su hija.

Mi hija es idéntica al papá, no se parece a mí. La señora Roxana está hostigándome a mí y a mi hijita. Incluso me llamó el programa de Andrea Llosa porque la señora quiere hacerse otra prueba, ya dije que no. Me he puesto de acuerdo con el abogado del papá de mi hija, muy aparte que tenemos problemas sobre las pensiones, porque acá se está perjudicando a mi hija. Antonio está mortificado porque él sabe que es su hija. He tenido problemas con él, cosas pasadas que hasta ahora no solucionamos, pero entre nosotros sabemos que es nuestra hija.

¿Qué medidas van a tomar?

Yo le he dicho al abogado que Antonio haga respetar a su hija.

La única solución es que él se haga la prueba de ADN con la hija de la señora Roxana

Ya lo solicitó... pero la señora muere en su ley, es bien mentirosa. Le ha hecho reconocer a la niña, pero no es su hija. Yo he tenido problemas con Antonio, pero ahora tenemos que unirnos porque los dos sabemos que mi hijita es su hija, eso está probado con la prueba de ADN que el mismo solicitó y pagó.

Roxana Valiente se defiende tras prueba de ADN: “Afirmo que Antonio Cartagena es padre de mi hija”

Roxana Valiente volvió a comunicarse con Magaly Medina luego que una prueba de ADN comprobó que no existe un parentesco de media hermandad paterna entre las supuestas hijas del cantante Antonio Cartagena.

En declaraciones para un reportero de “Magaly TV: La Firme”, la madre de familia dejó entrever que la señora Vanessa Tenorio es quien miente sobre la paternidad de su menor hija: “Yo creo que aquí alguien miente y yo no miento”.

“No le veo parecido y creo que mi hijita tiene más rasgos (con Antonio Cartagena) y en la carita sobre todo. Que ella (Vanessa Tenorio) me disculpe, pero la verdad que este tema es bien delicado y creo que una de las dos niñas no es su hija”, sentenció.