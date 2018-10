Vanessa Terkes sobre su aparatosa caída: "Sé pararme de cualquier desastre" | ENTREVISTA y FOTOS

Vanessa Terkes dijo que no se ‘bajonea’ por el traspié que tuvo en el set de ‘En boca de todos’ cuando desfilaba por la pasarela antes de ser elegida como ‘Señora Primavera’.



¿Tuviste alguna complicación producto de la caída?

No, felizmente. Son cosas que pasan en este tipo de certámenes, he hecho atletismo toda mi vida, así que sé caer, y por la vida, sé pararme de cualquier desastre. Por una caída así no me voy a bajonear.



Todo el mundo lo tomó a la broma, porque te levantaste dando besos...

Sí pues, es más, me preguntaron si fue planeado para llevarme la corona, ja, ja, ja...



No puedes lesionarte porque ya te vas de ‘luna de miel’...

Sí, por fin viajamos el viernes. Nos vamos a Kuélap, allí empezaremos la luna de miel. George quería ir para allá desde que estábamos participando en ‘El Dorado’, así que este viaje se lo regalo yo, ya el de Europa corre por su cuenta, claro no todo, pero los pasajes sí...



¿Cuándo viajan a Europa?

Entre el 8 o 10 de noviembre.



Ya cumplieron un mes de casados, ¿cómo lo celebraron?

Con una cena íntima y romántica. Estamos felices, nos amamos y vamos a disfrutar de estos meses que aún no asume sus funciones como alcalde de La Victoria para descansar y disfrutar, porque el próximo año no habrá tiempo, hay que trabajar duro

