Captan a Vanessa Terkes bailando pegadito con misterioso hombre, pero ella pone el parche: "Ni siquiera sé quién es"

¿Vanessa Terkes se da una oportunidad en el amor? La actriz fue captada durante una fiesta en Oxapampa bailando una ranchera bien pegadita con un misterioso galán. Pese a que este viaje se realizó hace varias semanas, las imágenes recién salen a la luz.

'Válgame Dios' mostró el video en donde aparece la expareja de George Forsyth concentrada en el baile mientras se desplazan por toda la pista de baile. En una reciente entrevista a Trome, la artista había dejado claro que por el momento su corazón estaba bajo llave.

"Sigo creyendo en el amor. Además, lo recibo constantemente y no necesariamente tiene que venir de una pareja, sino de mi familia, hija y la gente que me quiere. Digamos que mi corazón está tranquilo, bajo 800 llaves, para seguir adelante", declaró.

Vanessa Terkes captada bailando con misterioso galán (Fuente: Latina)

Por eso, en una entrevista con el programa 'En Exclusiva', Vanessa Terkes dejó en claro que está soltera y que en esa ocasión, varias personas la sacaron a bailar. Por ese motivo, no reconoce al hombre que aparece en imágenes.

“No es mi galán. Es más, ni siquiera puedo reconocer quién es. Ese día me sacaron varias personas del lugar a bailar y yo bailo con todo el mundo. No, ahorita estoy soltera. Bailo con todo mundo. No con una persona en particular. Bailo danzas típicas, o bueno, hago lo posible por bailar”, explicó.