Vanessa Terkes se casará de blanco con George Forsyth y preparan baile sorpresa [VIDEO y FOTOS]

Vanessa Terkes contó que su vestido de novia será diseñado por una peruana y que el día de su boda (15 de setiembre), George

Forsyth y ella presentarán una coreografía que sorprenderá a sus invitados.



“Seguimos avanzando con mucha alegría y algo de nervios, porque cuando caemos en cuentas, vemos que ya solo faltan unos meses para darnos el sí”, dijo emocionada Vanessa Terkes .



¿Ya tienes tu vestido de novia?

He visto dos modelos, pero aún me falta reunirme con dos diseñadores para elegir. Mi vestido será hecho por manos peruanas.



¿Te casarás de blanco?

Sí, será blanco mi vestido.



¿Y ya preparaste tus votos?

Aún no, qué nervios, pero lo que estamos viendo con George es el baile con el que sorprenderemos a nuestros invitados. (C.Chévez)



