Vanessa Terkes a Claudia Ramírez: "Anda a la boda con tu novio, con el ex o el otro"

La actriz Vanessa Terkes invitó a la colombiana Claudia Ramírez a su boda con el futbolista George Forsyth.



“Vanessita, a mí todos me preguntan: ‘Claudia, ¿irías al matrimonio? Si Vanessa me invita, yo voy. Entonces, ¿me vas a invitar al matrimonio?”, le preguntó la modelo a la ‘Chata’, que se conectó vía Skype con ‘Espectáculos’.



Ante esa pregunta, la actriz respondió que no tiene problemas, pues se trata de una misa abierta.



“En todo caso yo ni la conozco. Es decir, sí, estuve en un programa con ella, la conocí poquito. No tengo nada en su contra, pero si alguien tendría que invitarla, ese sería George. No tengo problema, que vaya con su novio, con su exnovio, con el otro novio. Que vaya con quien quiera, porque la misa es abierta para toda la gente”, respondió Terkes.



Asimismo, dijo que su matrimonio con el pelotero no es apresurado y será ‘para toda la vida’.



“Si uno ya tiene a una persona y siente que es para toda la vida, ¿dónde está la prisa? En realidad, a mí me gusta que sea así”, resaltó.



Ya fuera de cámaras, Claudia Ramírez mencionó que se sorprendió por la boda y que no iría.



“Sí, nos sorprendió (su compromiso), pero él ya salió a declarar y está feliz a su lado”, precisó.



¿Asistirás a la boda?

No, lo dije por bromear, pero definitivamente no tendría nada que hacer allá.



A Roberto Martínez lo van a invitar, él estuvo con Vanessa...

Ellos tuvieron una relación que ya fue, lo de nosotros fue idas y vueltas y me parece que ella no se sentiría cómoda ni él tampoco. No creo que me inviten.



¿Igual les deseas felicidad?

Sí, (dibuja un corazón con sus dedos)... Yo estoy con Diego Gemínez, tengo una relación muy sana, tranquila y estoy contenta. (B.Pashanasi)

Vanessa Terkes vs. Claudia Ramírez