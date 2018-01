La boda de Vanessa Terkes y George Forsyth ha captado la atención de todos sus seguidores. La pareja sorprendió a todos cuando formalizó su compromiso y gritaron a los cuatro vientos su matrimonio.

Sin embargo, parece haber una persona que no está del todo contenta con la boda de Vanessa Terkes. Esta persona sería Claudia Ramírez, exenamorada de George Forsyth, quien se ha pasado por varios canales para dar sus teorías sobre el matrimonio.

Precisamente, Claudia Ramírez se encontraba hablando sobre la boda de George Forsyth en 'Espectáculos', cuando recibieron la llamada de Vanessa Terkes. La actriz informó más detalles de su relación y su futuro matrimonio.

Una publicación compartida de George Forsyth Sommer (@george.forsyth) el Ene 16, 2018 at 7:01 PST

"Estoy súper contenta. Él es un chico lindo, lo adoro. La verdad es que lo admiro. Solamente te podría decir cosas buenas de él. Es un chico tierno además. Estoy enamorada, hermana, qué te podría decir", dijo Vanessa Terkes a Jazmín Pinedo.

Al ser interrogada por la prisa en su matrimonio, Vanessa Terkes aseguró que para ella no es ninguna prisa. "Yo digo, ¿por qué parece prisa? Está bonito. Si uno ya tiene una persona y siente que es para toda la vida, ¿dónde está la prisa? En realidad, a mi me gusta que sea así. Estoy contenta y estoy segura que voy a estar toda mi vida con él, entonces para qué lo prolongamos", aseguró.

En medio de sus declaraciones, Claudia Ramírez quiso hacerle una pregunta a Vanessa Terkes. "Vanessita, a mi todos me preguntan: 'Claudia, ¿irías al matrimonio? No pero sí Vanessa me invitan yo voy. Entonces, ¿me vas a invitar al matrimonio?", preguntó.

Una publicación compartida de vanessaterkes (@vanessaterkes) el Ene 13, 2018 at 7:30 PST

"Pero en todo caso yo ni la conozco. Es decir, si estuve en un programa con ella, la conocí poquito. No tengo nada en contra de ella, al contrario, pero si alguien la tendría que invitar ese sería George", respondió Vanessa Terkes.

"Yo no tengo problema que vaya nadie. Que vaya con su novio, con su exnovio, con el otro novio. Que vaya con quien quiera porque la misa es abierta para toda la gente", aseguró Vanessa Terkes a Claudia Ramírez.

Vanessa Terkes vs. Claudia Ramírez

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.