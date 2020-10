Vanessa Terkes rompió su silencio y se pronunció acerca de los comentarios que criticaban su precandidatura al Congreso de la República por el partido APP, de César Acuña.

En entrevista con el programa ‘En boca de todos’, Vanessa Terkes precisó también que su candidatura no tiene nada que ver con su expareja George Forsyth, quien también se ha lanzado a la presidencia de la República.

La actriz indicó que ‘no atacará a George Forsyth’ en su campaña política con la que busca llegar al Congreso de la República en el 2021.

“Cada quien es dueño de su vida y de poder hacer con ella lo que quiera. He escuchado, por ahí, que parece ser que han entendido que yo he entrado aquí para atacarlo y eso es lo que menos voy a hacer. En lo más mínimo, eso no me interesa. Lo importante es trabajar por las personas que nos necesitan”, concluyó.

Vanessa Terkes: “No voy a atacar a George Forsyth" - TROME (Video: América tV)

INTERESADA POR LA POLÍTICA

Vanessa Terkes dio a conocer a sus seguidores de las redes sociales que será precandidata de Alianza Para el Progreso (APP) para el Congreso en las próximas elecciones generales que se desarrollarán en abril de 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la también locutora de radio difundió un mensaje en el que manifestó que tomar la decisión no fue fácil; sin embargo, lo hizo porque el “Perú necesita un cambio”.

“Quiero contarles que me inscribí como precandidata al #Congreso. No fue una decisión fácil sin embargo pertenezco a @Peru_APP desde el 2014 y creo en el plan que vienen impulsando… El #Perú necesita un cambio con rumbos claros”, reza su mensaje.