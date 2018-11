Vanessa Terkes 'cuadra' a Claudia Ramírez: "Nunca me voy a pelear por mi esposo"

Vanessa Terkes aclaró, mientras freía polladas en La Victoria, que jamás podría pelearse por un hombre, como dijo Claudia Ramírez, porque George Forsyth es su esposo.

Estás cumpliendo lo que dijiste de no ser la primera dama de La Victoria, sino la primera trabajadora.

Bueno, acá hay mucho que hacer. George tiene una responsabilidad inmensa y yo seré una persona que estaré al lado de los niños, mujeres, adultos mayores y de todas las personas que lo necesiten para darles la mano, como ahora con esta pollada que es para reconstruir la gruta de La Virgen Milagrosa ubicada en García Naranjo y Andahuaylas.

¿Tu trabajo en México ya fue?

Ni que me llamen, porque me van a demandar por incumplimiento de contrato.



¿Pero quedaste bien?

No, todavía, eso se define el otro año, pero ya no me quiero ir.



Es que el amor está efervescente...

Sí, el amor es maravilloso, cada día estoy más enamorada de George.

Vanessa Terkes y George Forsyth: Los detalles que no se vieron de su boda de cuento de hadas Vanessa Terkes y George Forsyth: Los detalles que no se vieron de su boda de cuento de hadas

¿Se van a Italia?

Espero, pero todavía no tenemos los pasajes, calculo que será por el 16 o 17 de este mes.



Algunas personas opinan sobre tu matrimonio, como Claudia Ramírez, quien dijo que ‘es vulgar pelearse por un hombre’.

Nunca me voy a pelear por mi esposo, yo pelearé por su amor, pero con él no con una persona. El amor hay que regarlo todos los días para crezca bonito y lo que digan las personas que no me quieren o no tienen nada que hacer, no me importa.



Pero Stephanie Valenzuela te respaldó, dijo que si hablan del ex es por buscar cámaras.

Calladita me veo más bonita.



Comentaste que te apenaba lo que pasaba con Tilsa y le deseas lo mejor.

A todos les deseo mucho amor y paz.