Vanessa Terkes tras denuncia contra George Forsyth: "Hoy soy fuerte y me valoro mucho más" 

Vanessa Terkes aseguró que hoy se siente ‘fuerte y se valora mucho más’, luego del escándalo que vivió tras denunciar por violencia familiar a su aún esposo George Forsyth.

“Hoy en día soy más fuerte que ayer y así voy a seguir. Estoy contenta, trabajando, estudiando, haciendo mis cosas y esta sonrisa no me la van a quitar. Hay cosas en la vida que pasan, hoy soy fuerte, me valoro mucho más, tengo

ganas de comerme al mundo”, sostuvo la actriz, quien estuvo

en el lanzamiento de la campaña ‘Narradores de Historias’, que organiza la ONG ‘Una vida por Dakota’ y busca prevenir la neumonía en adultos mayores.

Hace poco George dijo que la denuncia que le pusiste fue infundada...

Ese tema lo está viendo mi abogada, me llegó como chisme (la información), pero eso lo ve ella. Yo estoy contenta.

¿Ya diste vuelta a la página?

Retroceder ni para tomar impulso. Todo lo que nos pasa, nos da más fuerza para salir adelante y si alguien por ahí quería

verme caer, no va a suceder.

¿Te arrepientes de algo?

No, de nada en mi vida. Todo lo que ha sucedido me ha enseñado a ser la mujer que soy ahora. Estoy pasando por un buen momento en mi vida y no quiero tener recuerdos que no me suman. Si uno se enfrasca en este tipo de cosas

(denuncia), no avanza.

¿Tu corazón está tranquilo?

Mi corazón está tranquilo, feliz, enamorada de la vida, de mi hija, de empezar.

¿Sin rencores?

Siempre...

Roberto Martínez te dio su apoyo...

Cualquier persona que me conozca sabe cómo soy.

¿Qué le dirías a las mujeres que han sido maltratadas?

Que denuncien, busquen ayuda, sobre todo psicológica y lo más importante es Dios. Las mujeres somos fuertes.



(D. Bautista)