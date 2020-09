Vanessa Terkes es chiquita, pero posee la energía de cien mujeres. Se ha reinventado desde que se separó, hace casi dos años, de su esposo George Forsyth y aunque ese capítulo no fue lo que esperaba, sigue creyendo en el amor. Eso sí, la ‘Chata’ tiene claro que los futbolistas no estarán en su lista de posibles candidatos a futuro y mientras llega ese ‘amor bonito’, su corazón la impulsa a hacer labor social y darles alegría a los oyentes de su programa en Radio Panamericana.

Vanessa, ¿aún crees en el amor?

Sí, el amor mueve el mundo, el amor lo es todo.

¿Qué no harías si te enamoras?

Dejar de hacer mis proyectos.

¿Te volverías a casar?

El tiempo lo dirá.

Es tiempo de pandemia, pero ¿te dan cariñito?

Obvio, recibo cariño por todos lados.

¿Tienes saliente ‘caleta’?

No seas sapa, ja, ja, ja...

Aún se piensa que sigues con el chico de ‘Barra Sullorqui’.

¿Quién piensa eso? No, hermana, para nada, somos amigos.

¿Ya pasaron dos años de tu matrimonio, estás divorciada legalmente y cantas ‘Soy soltera’ de Leslie Shaw?

No, la pandemia retrasó ese proceso.

Cuando volviste a ser ‘free’, ¿algún pelotero te ‘tiró maicito’?

Sí, pero ya aprendí que con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol.

¿Y has bloqueado de tus redes a algún mandado ofreciendo viajes, paseítos, joyas y shopping?

Nadie me escribe esas cosas, creo que tienen miedo de mi reacción y tienen razón en tenerla, ja, ja, ja.

¿Te has sacado el zapato o cacheteado a alguien que se quiso pasar de vivo?

No ha sido necesario, pero sí me he puesto ‘Tayson’ con alguna injusticia o por defender a alguien que estaba en desventaja.

¿En este momento de tu vida consideras que ya no te van a ser infiel?

Espero que así sea. Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido.

¿Sigues yendo a La Victoria?

Sí.

¿Vas solo por tu negocio o tienes tu ‘batería seria’ por allá?

Por ambas.

Muchos pueden pensar que buscas un encuentro fortuito con tu ex...

No, ese pensamiento no coincide con la realidad.

¿Desde la separación nunca más volvieron a cruzar palabra o verse?

No, se cortó toda comunicación.

¿Tus sentimientos hacia él cuáles son? Te lo pregunto porque algunos pueden pensar que estás dolida.

No tengo sentimientos hacia él.

¿Ese amor se murió en ti?

Ese amor fue asesinado hace mucho tiempo.

Stephanie Valenzuela, quien fue pareja de Forsyth, dijo que le tenía miedo, ¿qué opinas?

Ella es dueña de su historia. Lamento mucho todo dolor de un ser humano y como mujer la entiendo.

Si te concedieran tres deseos, ¿qué pedirías?

Que todos tengamos salud, que seamos felices y que no exista la maldad en el mundo.

¿Cuál es tu frase preferida en estos tiempos?

Si Dios está contigo, nadie contra ti.

¿Pollada, cuellito broster o anticucho en los ‘agachaditos’?

Ya no hay eso por la pandemia, pero olla común sí, casi todos los fines de semana que hago mi ayuda social.

¿Se concretó tu participación para las nuevas elecciones?

Hay propuestas, sin embargo en estas épocas de pandemia estoy más enfocada en el tema social todos los fines de semana y de lunes a viernes, de 9 a 12, en Radio Panamericana, donde comparto con muchas personas y familias a nivel nacional.