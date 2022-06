La actriz Vanessa Terkes afirmó que se encuentra tranquila, en un momento feliz de su vida y con muchas ilusiones. Además, que ya no le provoca salir a fiestas y que prefiere quedarse en casa teniendo una buena conversación y tomando una copa de vino.

Muchos quieren saber cómo te va en el amor...

Estoy feliz, muy tranquila, todo va muy bien. Estoy en una etapa de mi vida donde voy creciendo, produciendo, aprendiendo inglés, tengo poco tiempo, ando de un lado a otro y hasta ando con ojeras... como en la canción ‘ojerosa, pero con muchas ilusiones’.

¿Sin salir a fiestas?

Ya pasé esa etapa hace rato, eso ya no me pone, ahora prefiero una buena conversación, una buena cena, un par de copitas de vino. Desde hace un tiempo se dio ese cambio en mi vida, pero no siempre se puede tener lo que uno quiere, en este momento de mi vida, mi paz mental no es negociable. Entonces, ahorita estoy en una etapa de mi vida en que yo decido cómo, cuándo y dónde, en el buen sentido de la palabra.

Ahora estás amadrinando a la salsera Alondra Quior...

Es una chica muy talentosa, que está yendo por el camino difícil de crecer mediante su arte, su propuesta. Entonces, la estoy apoyando en un medio tan complicado. Y me gustó porque está cantando ‘Mami’ que es una canción de Karol G, se atreve a hacer una cosa así y me parece bacán. Por eso, este sábado saldré para amadrinarla en el show que hará en Arena Bar de Barranco.

‘SHEPUT ES UN HOMBRE INTELIGENTE’

Hace unas semanas, Vanessa Terkes manifestó que se siente feliz y señaló que el exministro Juan Sheput, con quien la relacionan sentimentalmente, es un hombre muy inteligente, caballero y respetuoso. Además, comentó sobre su reciente aparición en el programa ‘La banda del chino’ donde estuvo conduciendo al lado de Víctor Hugo Dávila y adelantó que volvería al set del ‘Chino’ cuando se lo soliciten.

“Solo puedo decirte que en este momento soy muy feliz, me va bien en todos los aspectos de la vida y creo que se me nota hasta en la mirada (sonríe coquetamente)”, afirmó Vanessa.

En las redes sociales comentan que se te ve alegre y que se debe al amor, ¿todo bien con Juan Sheput?

Hermana, el público en las redes me quiere mucho y les agradezco sus comentarios, bueno, solo puedo decir que Juan es un caballero, respetuoso y muy inteligente, que sabe de todo, tiene una memoria impresionante, se acuerda de fechas, situaciones, lugares, aprendo mucho de él y él de mí, porque a veces le cuento algunas historias del espectáculo.