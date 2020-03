POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Las calles de Barranco, en estos días calurosos, parecen ser de otra ciudad. Pocas veces congestionadas, el ruido es tenue y se camina sin mirar a todos lados. Es común cruzarse con un actor de teatro pagando en la ventanilla de un banco o un cantante tomando café cerca del famoso ‘Puente de los suspiros’. Cuando el sol llegaba al éxtasis, Vanessa Terkes llegó hasta donde la esperábamos. De entrada, con ese gesto de niña buena que no ha perdido, nos dijo: ‘Hola’. Se despidió del conductor que la trasladó y prendió un cigarrillo. Intacta para hablar, sin disfuerzos...

¿Roberto Martínez te hablaba de fútbol?

No, pero me enseñó lo que es la posición adelantada.

¿El último te tocó el tema de Alianza?

¿Quién...?

¿Puedes ir tranquila a La Victoria?

Sí, la gente me quiere.

Se hizo viral un video donde te alcanzan una camiseta de Alianza y la rechazaste...

Ese día, uno de ese barrio se molestó.

¿Qué te dijo?

Por qué no te la pones...

¿Qué respondiste?

‘¿Te pondrías una de la ‘U’?’. Entonces, pues ‘causa’...

Hay un ‘ampay’ donde sales en una ‘bomba’...

Fui dos horas a saludar a una amiga, me descompensé, nunca había tomado ni salgo con una botella o algo así.

¿Te hablas con los ‘ex’?

Con algunos sí.

Con ‘Robert’ se llevan bien...

Cuando acabamos le dije: ‘Terminamos, porque no quiero odiarte al final’.

¿Un mal hombre en tu vida?

No tengo recuerdos de ese tipo de personas.

¿Te atrae un...?

Humilde, sencillo y sincero.

Algunos se disfrazan…

No lo dije yo, sino tú, ja, ja.

Dame una característica.

Que me deje ser, que no tenga problemas con mi luz.

¿Das una segunda oportunidad?

Si no suma, gracias por participar.

¿Cómo reconocer a un machista?

Te lo explico con un ejemplo. Estaba con una amiga y comentó sobre su novio: ‘Voy a mandarle mi ubicación para que no se preocupe’.

¿Si te piden eso?

Respondo: ‘Amor, hace años no estabas y sigo enterita. Tranquilo, no me va a pasar nada’.

¿Otra actitud ‘cavernaria’?

No deja que tengas amigos en el trabajo.

¿Si es celoso?

Cuando más confianza te dan, más cuidas de ella.

¿Es una regla?

Me ha pasado que he ido a un lugar y he repetido todo el tiempo: ‘Tengo novio, tengo enamorado, soy casada’. Lo subrayo.

¿Suma saber el ‘patrón’ de su celular?

Ni una sola vez en mi vida he revisado el teléfono.

¿Tu reacción ante una infidelidad?

Me enteré y le di las gracias.

Explícalo...

Me engañaron y volvió a hacerlo.

¿Qué hiciste?

Me fui de la ciudad y él también se apareció allí.

¿Estaba loco?

Me encontró y sacó un anillo de compromiso. Yo no quería nada y se lo regalé al ‘valet parking’ (el que estaciona autos).

¿Tienes calle?

He vivido en muchos barrios.

¿Vas a polladas?

Hace una semana estuve en una de Puente Piedra.

¿Devoraste la presa?

Como con la mano.

¿Cebichito ambulante?

Hace tres días comí uno de carretilla, una tía que vende cerca al canal donde trabajo.

¿Precio?

El plato cinco ‘lucas’, siempre me compro dos.

¿Es el mejor?

El más rico de todo el Perú está abajo del cerro San Cosme.

Tienes tu casera...

Siempre le digo: ‘Lo mismo hermana, pero sin mucha canchita que ando a dieta’.

Se te acerca un vago del barrio y te pide un sencillo...

‘Mejor te invito un cebiche, causa’.

¿Una última rumba con cumbia?

La semana pasada en una carapulcrada en Chorrillos, prosalud de un niño autista.

¿Cuántas compraste?

Llevé a veinte personas.

Nunca te hemos visto saliendo con bolsones de los centros comerciales...

No tengo tiempo, encima no soy vanidosa.

¿Dónde compras tu ropa?

La tela en Gamarra y la mando a hacer.

Eres extraña, los actores tienen el ego bien alto.

Hace tiempo que no actúo, ja, ja, ja.

No se te ve en series o novelas, ¿en qué andas?

En hospitales apoyando a la gente y no llevo cámaras.

Casi nadie lo sabe...

Leo los derechos y deberes de la gente, y con esa base reclamo y doy mi apoyo.

¿Te encuentras con realidades muy duras?

Veo mujeres a punto de dar a luz, hombres que están esperando la operación y no los atienden, desesperados y solo les dan paracetamol.

¿Nace una nueva líder política?

No lo he pensado, solo deseo ayudar. Tengo amigos que me dan la mano, como los señores de la Iglesia Mormona.

¿Cómo te contactan?

Se pasan la voz y yo feliz.

Tu nuevo amor, ¿aguantará tu ritmo de vida?

Si me acompaña todo el día y no se aburre, habrá pasado la prueba, je, je.

Siempre es bueno enamorarse...

Estoy enamorada de mí.

¿En serio?

No necesito de un hombre.

¿Tienes el corazón dolido?

Está limpio y se renueva.

Los poetas hablan de la necesidad de amar...

Recibo mucho amor y no me hace falta más.

¿Si ves un tipo agrediendo a una mujer?

Le tiro una piedra en la cabeza.

¿Disfrutas este momento?

Entre el programa que salgo en ‘En boca de todos’ (América TV) y el programa ‘Escápate de noche’, de lunes a viernes por Radio Panamericana, distribuyo mi tiempo para apoyar a la gente que más necesita.

Te agradezco por esta entrevista...

Ahora entienden por qué a veces no tengo tiempo y demoramos para conversar. Muchas gracias al diario que encuentro en todos los taxis.





Sin apuros, segura de saber a dónde va. No lo dijo exactamente igual que Jorge Luis Borges, pero creo que piensa como el genial escritor argentino: ‘Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón...’.

