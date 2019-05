Vanessa Terkes sobre Geoge Forsyth: "Nuestro amor es verdadero, no es un show" | ENTREVISTA

Entre secadoras y cepillos, alistándose para salir al aire por las ondas de Radio Corazón, Vanessa Terkes nos contó cómo han sido estos ocho meses de matrimonio con George Forsyth y recalcó que su amor es verdadero y no un show.

Las cosas del corazón, ¿por qué caminos te han llevado?

Imagínate que me trajeron a vivir de vuelta a mi país.



¿Has llorado por amor?

Quién no ha llorado por amor, claro que sí, soy humana, el que te diga que no ha llorado por amor miente como Pinocho.



¿Es fácil sobreponerse a una decepción amorosa?

No, es un proceso que toma su tiempo y por el cual se tiene que atravesar y, aún así, en ese momento hay mucho que aprender.

Dicen que el amor predomina sobre la razón.



¿Te ha pasado eso alguna vez?

Sí, hermana, a quién no. Yo me muevo mucho en base al amor, no solo de pareja sino al prójimo, en mi vida muchas veces pesó más el amor que la razón.



¿Qué locuras han hecho George y tú?

Antes de regresar al Perú estaba en una novela en México y esperaba todos los viernes para ver si grababa el sábado y, si no grababa, salía corriendo al aeropuerto a tomar el primer vuelo que encontraba para venir y me quedaba aquí hasta que me tocara grabar. Cuando me confirmaban (con nervios) corríamos George y yo al aeropuerto ‘Jorge Chávez’ para tomar el último vuelo, el de las doce de la noche. Volaba seis horas de madrugada y llegaba a TV Azteca a grabar muy tempranito con los aplausos de mis compañeros por la osadía.

Vanessa Terkes asegura que no dejará de apoyar a George Forsyth en su gestión como alcalde de La Victoria. Foto: Instagram Vanessa Terkes asegura que no dejará de apoyar a George Forsyth en su gestión como alcalde de La Victoria. Foto: Instagram



¿Cómo han sido estos 8 meses de matrimonio?

Intensos, con mucho trabajo y tratando de tener algo de espacio para nosotros. Pero han sido muy intensos y productivos a nivel laboral.



¿Es difícil la vida de casados?

Todo cambio es difícil, pero desde que empezamos esta aventura supimos que no iba a ser fácil; sin embargo, el amor verdadero todo lo puede.



¿Congenian en los gustos?

En ese sentido somos muy parecidos, el real problema es por el fútbol (ríe), aunque a mí me gusta verlo sonreír cuando gana su equipo (Alianza Lima), claro, siempre y cuando no juegue contra el mío (Universitario), ja, ja,ja.



¿Cocinas para George?

Siempre le he cocinado, quizá no todas las comidas del día. pero cuando comemos en casa siempre cocino yo.



¿Les afectaron los rumores de la separación?

Hay cosas más importantes en qué preocuparnos y ocuparnos.



Tres tips para que el amor no se desvanezca en una relación de pareja.

¿Por qué solo tres? ¿Puedo más?..., Amor, mucha comunicación, tolerancia, respeto, que no se pierda la identidad como pareja a pesar de los múltiples compromisos y con esto me refiero a tener complicidad. Defender, aunque pequeños, los espacios íntimos juntos, no caer en la monotonía del día a día, no dejar que terceros influyan en las decisiones de pareja.



¿Y el bebé para cuándo?

Eso es un sueño de ambos; sin embargo, Dios y sus tiempos son perfectos. Sucederá cuando tenga que pasar. Es algo que anhelamos mucho.



¿Con la convivencia se acaban los detallitos sexy, lencería o ‘pijama mata pasión’?

Qué chismosa hermana, ja, ja, ja, ya pues, déjame esos detallitos para mí.



Ok, cambiando de tema, ¿te arrepientes de haber dejado tu carrera en México?

No. La vida está llena de ciclos y decisiones. Elegí echar raíces aquí con mi esposo por amor y apoyarlo en este momento, mientras también me desarrollo en mis proyectos de ayuda social y profesional.



Ahora sus vidas también son diferentes por la seguridad. ¿Eso afecta la relación de pareja?

Más que afectar, me toca respetar las medidas tomadas para nuestra seguridad, porque lo que quiero es mantenerlo tranquilo. Por eso respeto su decisión, pero extraño mucho ir todos los días a mi Victoria linda y querida. Espero que la tormenta pase pronto, igual sigo haciendo cosas ahí pero desde mi ‘cubil’ (guiña el ojo), ja,ja,ja. No puedo con mi carácter y siempre que él me invite iré con gusto y verdadero placer, los victorianos tienen mi corazón ganado.



Hace poco Magaly pasó imágenes de la fiesta de tu hija y se preguntó dónde estaba George y si eran ciertos los rumores de una separación.

En la fiesta de ‘Su’( Sujetka) George no me acompañó porque tenía un trabajo que hacer y porque él estudia por las noches. Yo entiendo que es su trabajo (comentar), pero imagínate si le respondo a todo el mundo qué opina o especula, solo puedo decirte que las redes sociales no hacen una relación y no hacemos caso porque la gente en la calle nos felicita, pues se dan cuenta de que nuestro amor es verdadero, no un show, y tampoco nos casamos por conveniencia.



Acabas de debutar en Radio Corazón, ¿qué tal la experiencia?

Súper, el programa se llama ‘Cosas del corazón’, va de 9 a 12 de la noche por los 94.3 de la FM y estaré solo por un mes porque no puedo andar fuera de mi casa todas las noches. Me he dado esta licencia porque George estudia en las noches. El día de mi debut me mandó flores.



¿Vas a actuar en alguna producción local?

Ojalá, hay una propuesta bien bonita, aún no me permiten contar, pero mientras eso se concreta estoy enfocada en la ayuda social que creo es la mayor expresión del arte.



¿Continuarás con tu bloque en el programa ‘En boca de todos’?

Afortunadamente sí, y amo interactuar no solo con los entrevistados sino también con el público en un espacio lleno de chispa y toda la sabrosura que nos trae la gastronomía y huequitos de nuestro hermoso país.